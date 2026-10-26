Prepara papas fritas de camote en freidora de aire para acompañar tus comidas

Las papas fritas de camote se han vuelto muy comunes en los menús de los restaurantes. Si sientes curiosidad por saber a qué saben, prepáralas en casa con esta receta en freidora de aire: el mismo sabor y textura crujiente, sin exceso de grasa.

En los últimos años el camote ha ganado popularidad en sustitución de la papa. Algunas personas creen que este es más saludable o aporta menos carbohidratos, sin embargo, ambos contienen almidón y, por lo tanto, carbohidratos.

Eso no los hace un mal alimento, sino una buena fuente de energía. La principal diferencia entre papa y camote son los nutrientes que aporta cada uno.

Por ejemplo, elegir camote naranja suma betacaroteno, que el organismo convierte en vitamina A, importante para la visión y el sistema inmunitario. Además, es rico en fibra, vitamina C, vitamina B6 y potasio.

Otra razón para cambiar las papas fritas tradicionales por unas de camote es su sabor dulce que combina bien con especias y sabores picantes, creando un contraste delicioso. Transforma tus guarniciones con estas papas fritas de camote en freidora de aire. Una receta crujiente y deliciosa, sin tanto aceite.

El camote, al igual que la papa, es un carbohidrato, por lo que es una excelente fuente de energía Canva

¿Cómo hacer papas fritas de camote en freidora de aire?

Ingredientes:

2 camotes medianos

1 cucharada de aceite de oliva

½ cucharadita de paprika o pimentón

½ cucharadita de ajo en polvo

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

Preparación:

Lava muy bien los camotes para eliminar cualquier rastro de tierra. Lo ideal es hacerlo tallando la superficie con un cepillo bajo el chorro de agua; no uses jabón, pues pueden quedar residuos químicos. Corta el camote en bastones de aproximadamente medio centímetro de grosor, procurando que todas queden más o menos del mismo tamaño para que se cocinen de forma uniforme. Tip: deja la cáscara para unas papas más rústicas o retírala para una guarnición más limpia. Coloca el camote en un recipiente amplio y rocíalos con el aceite. Añade la paprika, ajo en polvo, sal y pimienta; mezcla con las manos para que todos los bastones queden cubiertos. Precalienta la freidora de aire a 190 °C por 3 minutos y acomoda el camote en la canastilla sin encimar demasiado los bastones para que se cocinen bien. Es mejor cocinar en tandas para que no queden partes crudas y otras quemadas. Cocina las papas fritas de camote de 15 a 20 minutos, agitando a la mitad de la cocción, para lograr un dorado parejo. Cuando pase el tiempo, revisa la textura; si le hace falta cocción o dorado, deja por otros 3 minutos. Tip: el camote estará listo cuando esté suave por dentro y dorado en los bordes. Coloca los bastones de camote en un plato y déjalo reposar por unos minutos antes de servir.

Las papas fritas de camote son una guarnición excelente para hamburguesas, sándwiches, pollo o pescado asado, o solas acompañadas de algún aderezo.