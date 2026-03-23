¿Dónde comer en Reforma? Desde los clásicos hasta con vista panorámica

Paseo de la Reforma es, sin duda, el corazón palpitante de la Ciudad de México. Caminar por sus amplias aceras es recorrer la historia del país, pero también es dejarse seducir por un aroma que mezcla la gastronomía mexicana e internacional. Te contamos los mejores lugares para comer en esta zona, desde los clásicos hasta con vista panorámica.

Así como Coyoacán es un centro turístico, Reforma se ha transformado en un lugar donde el ritual urbano donde los negocios se cierran con un tequila y las citas románticas se sellan con la vista del Ángel de la Independencia de fondo.

La oferta gastronómica aquí es tan diversa como los rascacielos que la custodian. Puedes encontrar desde instituciones históricas que han alimentado a presidentes y artistas, hasta los conceptos más vanguardistas que hoy dominan las redes sociales.

Lo que hace especial a Reforma es su capacidad de adaptación: es el lugar perfecto para un desayuno ejecutivo un martes por la mañana, pero también el escenario ideal para una cena de aniversario a 50 pisos de altura un sábado por la noche.

Ling Ling, Paseo de la Reforma Facebook Ling Ling Mexico City

¿Dónde comer en Reforma?

Ling Ling By Hakkasan

Ubicación: Av. P.º de la Reforma 509-Piso 56

Si buscas una experiencia que eleve tus sentidos y con 4.9 estrellas en Google, Ling Ling es la respuesta. Ubicado en el piso 56 de la torre Chapultepec Uno, este restaurante ofrece una de las vistas más impresionantes de todo el valle de México.

Es el lugar donde el diseño arquitectónico y la gastronomía asiática de autor se dan la mano. Sus platos están diseñados para compartir, no puedes irte sin probar sus dumplings mixtos o el salmón rostizado con topping de guacamole.

El Cardenal

Ubicación: Av. Juarez 70, Colonia Centro

Ubicado a unas calles de Reforma, te encuentras este restaurante medicano donde el auténtico sabor de nuestro país se presenta en cada platillo. Hechos con procesos artesanales, como su propio chocolate de mesa y el pan dulce horneado diariamente.

El Cardenal es el estándar para un desayuno tradicional. Sus conchas con nata son legendarias, y su chocolate "doña Olivia" es el abrazo que tu alma necesita por la mañana. Si vas a la hora de la comida, el chile relleno de queso a la plancha es una apuesta segura que nunca falla.

Cityzen, Paseo de la Reforma Foto: Facebook Sofitel Mexico City Reforma

Restaurante Diana

Ubicación: Av. P.º de la Reforma 439

Situado en el tercer piso del Hotel St. Regis Mexico City, el Restaurante Diana es un clásico que se ha reinventado para ofrecer lo mejor de la cocina mexicana regional con un toque de sofisticación internacional.

Su espectacular terraza da directamente a la fuente de la Diana Cazadora. Sus quesadillas con escamoles son un manjar para paladares exigentes, y su pulpo adobado con pipián rojo es una cátedra de técnica culinaria. Además, su servicio es de los más atentos de la avenida.

Cityzen

Ubicación: Av. P.º de la Reforma 297-Piso 38

Calificado con 4.2 estrellas en Google y ubicado en el piso 38 del hotel Sofitel, Cityzen es el balance perfecto entre un bar de alta coctelería y una cocina francesa-mexicana contemporánea.

Es el lugar favorito de quienes quieren ver el atardecer mientras disfrutan de un ambiente chic y relajado. Aquí tendrás la mejor vista del Ángel de la Independencia; es ideal para un brunch de fin de semana con sus bagels o sus famosos chilaquiles rojos.

Restaurante Sazalazar, Paseo de la Reforma Instagram @salazar.rest

Salazar Reforma

Ubicación: Avenida Paseo de la Reforma, Reforma 333-Piso 8

Salazar ha llegado para demostrar que se puede cocinar con producto de campo y técnica de brasa justo frente al Ángel. Con un diseño que evoca un granero sofisticado, este restaurante de Edo Kobayashi se enfoca en la materia prima de alta calidad.

Si eres amante de las proteínas bien ejecutadas y los vegetales con carácter, este es tu lugar. El pato añejado y el chuletón de cerdo son imperdibles, pero sus guarniciones, como la papa de Oaxaca o la berenjena rostizada, roban cámara fácilmente.

Consejos para tu ruta gastronómica por Reforma:

Reserva siempre: especialmente en los pisos altos; las mesas con vista son las primeras en irse.

Elige el transporte: estacionarse en Reforma puede ser un dolor de cabeza. Opta por servicios de transporte privado o disfruta de caminar por la avenida.

Dress code: aunque la mayoría son flexibles, en lugares como St. Regis o Ritz-Carlton, un estilo smart casual te hará sentir más cómodo.

Ahora que ya sabes dónde comer en Reforma, ¿cuál será tu opción elegida?