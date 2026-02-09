Celebra el Día de la Pizza 2026 con estas promos y recomendaciones de restaurantes

Todos los días son buenos para comer pizza, sin embargo, hay una fecha en la que este platillo italiano, amado en todo el mundo, se vuelve protagonista. Vive el Día de la Pizza al máximo, con estas promociones y restaurantes recomendados.

La pizza es uno de los platos más emblemáticos de Italia, de eso no hay duda, pero ¿cómo se convirtió en un clásico alrededor del mundo, con una gran variedad de versiones?

Antes de responderlo, recordemos un poco de su historia. Aunque otras culturas, como la egipcia y griega, ya comían panes planos aderezados, la pizza nació en Nápoles, durante los siglos XVIII y XIX, para los trabajadores que necesitaban un alimento económico y fácil de comer.

Fue a partir de la creación de la pizza Margherita, en honor a la reina Margarita de Saboya cuando su popularidad se extendió. Pero, ¿qué hay del resto del mundo?

Durante finales del siglo XIX y principios del XX, hubo una gran emigración italiana por la severa crisis económica que vivía el país tras la unificación. Así fue como muchos inmigrantes llegaron a América, trayendo su cultura y gastronomía.

Uno de los platos con mayor éxito, dando lugar a estilos regionales, fue la pizza. Mientras en Estados Unidos aparecieron la pizza neoyorquina y la estilo Chicago, en países como Argentina, también surgieron sus versiones.

Con el tiempo, la pizza ha viajado de Italia a toda Europa, América y hasta Asia. De hecho, ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y no es raro que tenga un día para celebrarla.

Aunque la pizza tradicional es la napolitana, hoy existe una gran variedad Canva

¿Cuándo es el Día de la Pizza?

En el mundo no existe un solo Día de la Pizza, sino dos. El 17 de enero se celebra el Día Mundial de la Pizza, encabezando Italia la celebración, mientras que el 9 de febrero, día que se ha popularizado en México, es el el Día Nacional de la Pizza, principalmente en Estados Unidos.

El primero coincide con el Día de San Antonio Abad, santo patrono de los panaderos y pizzeros. El segundo, fue más una iniciativa impulsada por los medios restauranteros para celebrar este platillo y promover su consumo. De ahí, que muchos locales se sumen con promociones.

Promociones para el Día de la Pizza 2026

Little Caesars Pizza

Esta cadena de pizza se ha popularizado en México por su promesa de pizzas calientes en todo momento, lo que hace que no tengas que esperar por ellas. Además, su precio de 99 pesos mexicanos para las clásicas de pepperoni y queso, las vuelven un básico.

Para que este Día de la Pizza no te quedes sin celebrar, estará dando pizzas de queso a solo 20 pesos en la compra de una 3Meat Treat o Hula Hawaiian. Solo ojo, la promoción estará vigente solo el 9 de febrero, hasta el cierre de las sucursales.

Domino's Pizza

Una de las favoritas de México, por su masa esponjosa y gran variedad de ingredientes frescos, no tiene una promoción de pizza, pero sí puedes participar en sus redes sociales para ganar un kit con productos de la marca.

Tanto en su Instagram como en su Facebook, tienen publicaciones con un desafío visual. Encuentra las 10 pizzas escondidas en la imagen y sigue el resto de los pasos para poder participar, ¿te animas? Tienes hasta las 23:59 del Día de la Pizza.

Pizza Hut

La cadena que popularizó la pizza rellena de queso en México, también se une al Día de la Pizza con una promo. Compra una o varias pizzas y obtendrás un descuento de 50 pesos. Eso sí, tu compra debe ser de mínimo 249 pesos para que la promoción sea válida.

Además, debes hacer tu pedido a través de su página web e introducir el código 1057. No olvides que es válido únicamente para el 9 de febrero, hasta el cierre de sucursales.

Restaurantes para comer pizza en CDMX

La pizza napolitana y la pizza estilo Chicago, son dos de las más populares en México. Si eres fan de cualquiera de las dos, te damos algunas recomendaciones para disfrutar las mejores de la Ciudad de México.

Pizza Napolitana. Es la clásica nacida en Italia, caracterizada por su masa delgada, bordes altos y horneado rápido en horno de leña. En la CDMX, algunos grandes representantes, son:

Ardente Pizzería Napoletana. Ofrece pizzas con masa ligera y sabores auténticos al estilo napolitano en la Condesa. Dirección: Laredo 13, Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc.

Pizza Félix. Es una de las pizzerías más reconocidas de la ciudad, llegando incluso a rankings internacionales. Dirección: avenida Álvaro Obregón 64, Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

Fratelli La Bufala. En Polanco también se come buena pizza, como esta, preparada en horno tradicional. Dirección: Galileo 31, Polanco IV sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Pizza estilo Chicago. Es el contraste perfecto con la napolitana, pues se trata de una pizza profunda, con una gran capa de queso y toppings abundantes. Aquí algunas opciones deliciosas en la CDMX:

Homeslice Pizza. Aléjate de la Roma y Condesa y disfruta deliciosas pizzas al estilo Chicago y Nueva York. Dirección: Tlacoquemecatl 215, Del Valle, alcaldía Benito Juárez.

Napoli Pizza 646. Se ha viralizado en redes sociales por la cantidad de queso de sus preparaciones, aunque, en general, la porción de todos los ingredientes es generosa. Dirección: avenida de la Paz 14, San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón.

Si eres amante de la pizza en todas sus versiones, no pierdas la oportunidad de celebrar su día con estas promociones y restaurantes.