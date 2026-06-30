Prepara un omelette poblano con salsa cremosa y mucho queso, ¡el rey del brunch! Será una receta que evaluará la destreza que tengas en la cocina, es una de las pruebas de fuego más respetadas por los expertos.

El fenómeno del brunch ha revolucionado la forma en que experimentamos la cocina matutina, transformando el desayuno tardío en un ritual social donde la creatividad culinaria no tiene límites.

El omelette es uno de los platillos más populares de esta dinámica y, la buena noticia, es que la gastronomía mexicana posee la cualidad de adoptar estas bases culinarias y elevarlas mediante el uso de sus propios ingredientes endémicos, llenos de complejidad aromática y profundidad de sabor.

El chile poblano puede ser el protagonista a la hora de preparar un brunch delicioso, rindiendo un homenaje directo a las cocinas tradicionales de México.

Aprende a preparar este omelette poblano con salsa cremosa y mucho queso, combina texturas y sabores que te darán un plato irresistible.

Omelette poblano con salsa cremosa Canva

Receta de omelette poblano con salsa cremosa y queso

Ingredientes:

3 huevos grandes a temperatura ambiente

1 cucharada de mantequilla sin sal (para la sartén)

1 cucharada de agua fría o leche entera (ayuda a generar vapor e inflar el huevo)

Una pizca de sal fina.

Para el relleno:

2 chiles poblanos grandes (asados, pelados, desvenados y cortados en rajas finas)

1/2 cebolla blanca mediana, cortada en rebanadas delgadas

1/2 taza de granos de elote tierno (frescos o congelados)

1 cucharada de aceite de oliva vegetal o mantequilla sin sal

Sal y pimienta negra recién molida al gusto

Para la salsa:

1 taza de crema para batir (crema de leche densa) o crema ácida mexicana de buena calidad

1/2 taza de caldo de pollo concentrado o fondo vegetal (para aligerar y sazonar)

1/2 taza de queso provolone, manchego o gouda rallado (excelente punto de fusión)

1 diente de ajo finamente picado

Una pizca de nuez moscada molida

Preparación:

Coloca los chiles poblanos directamente sobre la flama de la estufa o bajo el asador del horno. Gíralos constantemente hasta que la piel exterior esté completamente ampollada y carbonizada de manera uniforme. Transfiere inmediatamente los chiles calientes a una bolsa de plástico limpia, ciérrala y déjalos "sudar" durante aproximadamente 10 minutos. Retira los chiles de la bolsa y, utilizando el dorso de un cuchillo o tus dedos, raspa suavemente la piel quemada. Haz un corte longitudinal, remueve las semillas, las venas y corta la pulpa en tiras delgadas (rajas) de unos 3 centímetros de largo. En una sartén mediana, calienta la cucharada de aceite de oliva o mantequilla a fuego medio. Añade la cebolla y cocina hasta que comience a tornarse translúcida y ligeramente caramelizada (unos 4 minutos). Agrega los granos de elote tierno y saltea por un par de minutos hasta que cambien a un color amarillo más brillante. Incorpora las rajas de chile poblano, revuelve bien para integrar los sabores, sazona con sal y pimienta al gusto, y cocina a fuego bajo por 3 minutos adicionales. Retira del fuego y reserva caliente. En una cacerola pequeña, añade un toque mínimo de mantequilla y sofríe el ajo picado a fuego bajo cuidando que no se dore, para evitar notas amargas. Vierte la crema y el caldo de pollo. Mezcla vigorosamente con un batidor de globo y permite que la mezcla rompa a hervor suave. Redúcelo a fuego mínimo. Añade la pizca de nuez moscada y una parte del queso rallado (reserva la otra mitad para el gratinado final). Remueve constantemente hasta que el queso se disuelva por completo y la salsa adquiera una consistencia sedosa que napa la cuchara. Apaga el fuego y mantén templada. En un tazón, rompe 3 huevos, añade una pizca de sal y la cucharada de agua o leche. Bate enérgicamente con un tenedor justo antes de llevar a la sartén. Calienta una sartén antiadherente de aproximadamente 20-22 cm a fuego medio-bajo y añade la cucharada de mantequilla. Deja que se derrita y cubra perfectamente el fondo y los bordes. Vierte los huevos batidos. Con una espátula de silicón resistente al calor, realiza movimientos circulares desde los bordes hacia el centro durante los primeros 30 segundos, permitiendo que el huevo líquido ocupe los espacios vacíos. Cuando la base esté firmemente asentada pero la superficie aún luzca ligeramente húmeda y brillante (punto baveuse), coloca la mitad del relleno de rajas con elote en el centro del omelette. Con la ayuda de la espátula, dobla un tercio del huevo sobre el relleno y luego rueda el omelette hacia el lado opuesto para cerrarlo en forma de cilindro o media luna. Deslízalo con cuidado hacia un plato apto para el horno. Baña generosamente el omelette recién doblado con la salsa cremosa caliente. Espolvorea el queso rallado restante por encima de la salsa. Introduce el plato en el horno precalentado en función de asador (broil), observando atentamente hasta que la superficie adquiera un hermoso tono dorado, con burbujas y bordes crujientes. Sirve inmediatamente el omelette poblano con salsa cremosa decorado opcionalmente con unas hojas de cilantro fresco.

Omelette poblano con salsa cremosa Canva

Maridaje para el omelette:

En el terreno de la coctelería clásica para brunch, una Mimosa elaborada con un vino espumoso seco (Brut) y jugo de naranja natural o toronja fresca actúa como un excelente elemento de contraste gracias a sus burbujas refrescantes.

Para los entusiastas que prefieren opciones sin alcohol, un café de especialidad preparado mediante métodos de extracción por goteo utilizando granos con notas cítricas y florales (por ejemplo, variedades de las regiones de Oaxaca o Veracruz) complementa las notas ahumadas del chile poblano sin saturar las papilas gustativas.

De igual forma, las infusiones frías de frutos rojos o té verde con menta resultan alternativas excepcionales para equilibrar la riqueza láctea del menú.

Omelette poblano con salsa cremosa Canva

Omelette francés vs. americano

La elaboración de un omelette es un indicador directo del refinamiento técnico de un profesional culinario. Históricamente,, la vertiente francesa exige una textura exterior completamente lisa, libre de cualquier coloración dorada o marrón, con un interior cremoso que fluye sutilmente al cortarse.

Esta técnica requiere un control de temperatura sumamente estricto y un movimiento constante de la sartén para evitar que las proteínas del huevo se deshidraten y adquieran rigidez.

Por el contrario, el estilo americano acepta y celebra la coloración dorada de la superficie del huevo, dando pie a una textura exterior más firme que encapsula el relleno.

Al preparar este omelette poblano enfocado para el brunch, se busca un punto intermedio idóneo: un interior lo suficientemente suave que contraste con el gratinado posterior que provee la salsa cremosa.

Rescata el omelette de la monotonía con esta versión poblana con salsa cremosa y queso, adaptado a la sofisticación de las mañanas contemporáneas.