¡Prepárate para el recalentado de todo diciembre! Guarda esta receta de ramen de pavo casero para aprovechar el plato fuerte más popular de la temporada.

Cada diciembre, el refrigerador queda abarrotado de recipientes con pavo horneado que, con el paso de los días, tiende a perder su jugosidad original. Es aquí donde la cocina de aprovechamiento encuentra uno de sus aliados más reconfortantes en la gastronomía japonesa, transformando un ingrediente festivo occidental en el protagonista de un plato para los días fríos del invierno.

En la tradición nipona, caldos como el tori paitan (caldo espeso y emulsionado de pollo) o el chintan (caldo claro y cristalino) demuestran que las aves de corral poseen una estructura ósea rica en colágeno y gelatina natural.

Al sustituir el pollo o el cerdo por los huesos, la piel y la carne del pavo navideño, se obtiene un perfil de sabor robusto, ligeramente ahumado si el ave fue horneada, que equilibra a la perfección la intensidad salada del tare (la base sazonadora del ramen) y la frescura de los aromáticos asiáticos.

Convierte ese platillo que te acompaña durante todo el mes de diciembre en una experiencia culinaria digna de una barra especializada en Tokio: un delicioso ramen de pavo que funciona perfecto para cualquier día del recalentado.

Ramen de pavo Canva

Receta de ramen de pavo

Ingredientes:

Para el caldo:

1 carcasa completa de pavo horneado (incluyendo huesos de pechuga, muslos, alas y restos de piel y cartílago)

3 litros de agua

1 trozo de alga kombu seca de aproximadamente 10 centímetros

4 hongos shiitake deshidratados

1 cebolla blanca grande partida por la mitad (sin pelar)

1 cabeza de ajo entera cortada transversalmente por la mitad

1 trozo de jengibre fresco de 6 centímetros, cortado en láminas gruesas sin pelar

3 tallos de cebollín, utilizando la parte blanca para el caldo y reservando la verde para decorar.

Para el shoyu tare:

150 ml de salsa de soya japonesa

50 ml de mirin (vino dulce de arroz japonés)

30 ml de sake para cocinar

1 cucharada de azúcar mascabado o miel

1 diente de ajo machacado

Para los ajitsuke tamago (huevos) y acompañamientos:

4 huevos grandes a temperatura ambiente

350 gramos de carne de pavo deshebrada o cortada en rebanadas gruesas (mezcla de pechuga y muslo)

4 porciones de fideos frescos para ramen

1 taza de granos de elote salteados en mantequilla

4 hojas de alga nori cortadas en rectángulos

1 cucharada de aceite de ajonjolí (sésamo) tostado

Semillas de ajonjolí blanco y negro tostadas al gusto

Preparación:

Coloca el alga kombu y los hongos shiitake deshidratados en una olla grande junto con los 3 litros de agua fría. Deja reposar durante al menos 30 minutos para que liberen sus compuestos de umami de manera gradual. Mientras tanto, si tienes un sartén seco o comal, tatema ligeramente las mitades de cebolla, el ajo y el jengibre hasta que presenten marcas oscuras en la superficie. Transcurrido el reposo, retira el alga kombu justo antes de que el agua rompa a hervir, pero deja los hongos shiitake adentro. Añade la carcasa de pavo troceada, los vegetales tatemados y la parte blanca del cebollín. Lleva a ebullición, espuma las impurezas que suban a la superficie durante los primeros 15 minutos y luego mantén un hervor medio-alto constante durante 3 a 4 horas, rellenando con un poco de agua caliente si el nivel baja demasiado. Al finalizar, cuela el líquido presionando los sólidos para extraer hasta la última gota de emulsión y reserva los hongos shiitake hidratados para cortarlos en tiras. Mientras el caldo se cocina, combina en una cacerola pequeña la salsa de soya, el mirin, el sake, el azúcar mascabado y el diente de ajo machacado. Lleva a fuego medio hasta que el azúcar se disuelva por completo y la mezcla comience a burbujear suavemente; deja reducir durante 3 minutos para que se evapore el alcohol del sake y el mirin. Retira del fuego, deja enfriar y cuela. Pon a hervir suficiente agua en una olla mediana para cubrir los huevos. Con mucho cuidado, sumerge los huevos fríos recién sacados del refrigerador y cocina exactamente durante 6 minutos y 30 segundos para obtener una clara firme y una yema cremosa tipo mermelada. Transfiere los huevos de inmediato a un recipiente con agua y hielo durante 15 minutos para detener la cocción. Pélalos y colócalos en una bolsa hermética o frasco pequeño junto con 4 cucharadas del tare que preparaste previamente y 4 cucharadas de agua. Déjalos marinar en el refrigerador por un mínimo de 4 horas, aunque lo ideal es dejarlos toda la noche. Para evitar que la carne de pavo sobrante se sienta seca, córtala en rebanadas de medio centímetro o deshébrala en trozos grandes y dórala brevemente en una sartén con unas gotas de aceite neutro y dos cucharadas del tare. Simultáneamente, cocina los fideos de ramen en abundante agua hirviendo siguiendo el tiempo exacto del fabricante y escúrrelos vigorosamente para no aguar el caldo. Para montar cada tazón, coloca en el fondo de un bol previamente calentado de 2 a 3 cucharadas de tare y media cucharadita de aceite de ajonjolí tostado. Vierte 400 mililitros del caldo de pavo hirviendo y mezcla suavemente. Añade los fideos escurridos, acomodándolos con palillos o pinzas para darles volumen. Distribuye encima las rebanadas de pavo glaseado, medio huevo marinado cortado longitudinalmente, las tiras de hongos shiitake, el maíz dulce, un toque de cebollín verde finamente picado, semillas de ajonjolí y una hoja de alga nori en el borde del tazón para obtener un tazón completo de ramen de pavo.

Receta de ramen de pavo Canva

Variaciones de ramen de pavo:

Miso Ramen estilo Sapporo: En lugar de utilizar únicamente salsa de soya como base, prepara una pasta mezclando 2 cucharadas de miso rojo (akamiso) o miso blanco (shiromiso), un diente de ajo rallado, jengibre fresco rallado y una cucharadita de pasta de ajonjolí (tahini o nerigoma); disuelve esta pasta en el tazón con el caldo de pavo hirviendo.

En lugar de utilizar únicamente salsa de soya como base, prepara una pasta mezclando 2 cucharadas de miso rojo (akamiso) o miso blanco (shiromiso), un diente de ajo rallado, jengibre fresco rallado y una cucharadita de pasta de ajonjolí (tahini o nerigoma); disuelve esta pasta en el tazón con el caldo de pavo hirviendo. Tantanmen (estilo picante inspirado en Sichuan): Transforma tu pavo deshebrado salteándolo con pasta de chile fermentado (doubanjiang), un toque de salsa de soya y pimienta de Sichuan molida. Añade al caldo base 2 cucharadas de pasta de sésamo y aceite de chile (rayu) para crear un caldo cremoso, ligeramente ácido, picante y lleno de textura.

Transforma tu pavo deshebrado salteándolo con pasta de chile fermentado (doubanjiang), un toque de salsa de soya y pimienta de Sichuan molida. Añade al caldo base 2 cucharadas de pasta de sésamo y aceite de chile (rayu) para crear un caldo cremoso, ligeramente ácido, picante y lleno de textura. Shio Ramen ligero y cítrico: Opta por un shio tare elaborado a base de sal marina de buena calidad, caldo dashi de kombu y un toque de jugo o ralladura de yuzu (o en su defecto, una mezcla de lima y mandarina).

Receta de ramen de pavo Canva

El ramen de pavo no es simplemente una sopa improvisada con sobras; representa una adaptación lógica y brillante de técnicas milenarias aplicadas a ingredientes locales. ¡Sigue los pasos para prepararlo!