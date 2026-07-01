Cremosas paletas heladas de arroz con leche al estilo de La Michoacana
Prepara unas deliciosas paletas de arroz con leche caseras con esta receta fácil. Descubre los ingredientes y el paso a paso para un postre refrescante.
Las paletas son uno de los postres favoritos para disfrutar durante los días calurosos. Su sabor refrescante conquista tanto a niños como a adultos, y cuando se preparan con un clásico como el arroz con leche, el resultado es una combinación cremosa y deliciosa que encanta a toda la familia.
Si quieres preparar un postre casero diferente, estas paletas de arroz con leche son una excelente opción. Además de ser fáciles de hacer, requieren pocos ingredientes y son ideales para consentir a los pequeños durante las vacaciones o cualquier tarde de calor.
¿Cómo hacer paletas de arroz con leche caseras?
Ingredientes
- 1 taza de arroz blanco
- 2 tazas de agua
- ½ vara de canela
- 1 lata de leche condensada
- 3 tazas de leche entera
- 1 cucharada de extracto de vainilla
- ½ cucharada de canela molida
Preparación
- En una olla, hierve las 2 tazas de agua junto con la media vara de canela para que desprenda todo su aroma.
- Cuando el agua comience a hervir, agrega la taza de arroz y mezcla bien.
- Cocina a fuego medio durante 10 a 15 minutos o hasta que el arroz esté suave y el agua se haya consumido.
- Incorpora la leche condensada y mezcla.
- Añade las 3 tazas de leche entera.
- Agrega la canela molida y el extracto de vainilla.
- Cocina durante unos minutos más, removiendo constantemente para integrar todos los ingredientes.
- Retira del fuego y deja enfriar por completo.
- Licúa la mezcla hasta obtener una consistencia suave y cremosa.
- Vierte la preparación en moldes para paletas e introduce un palito en cada uno.
- Lleva al congelador durante al menos 6 horas o hasta que estén completamente firmes.
Estas paletas de arroz con leche son un postre casero perfecto para refrescarse sin dejar de disfrutar el sabor tradicional de este popular dulce. Son fáciles de preparar, económicas y una excelente alternativa para compartir en familia durante los días de calor.