Checa cómo hacer tamago sando, el sándwich de huevo estilo japonés que debes probar a la hora del desayuno, almuerzo o brunch. Es una receta directa desde tierras niponas, ¡en la cocina de tu casa!

En el vasto y fascinante universo de la gastronomía japonesa, existe un fenómeno culinario que ha logrado cautivar tanto a los paladares locales como a los viajeros internacionales por su aparente sencillez y su perfección geométrica: el Tamago Sando (たまごサンド).

Este sándwich de huevo, lejos de ser una simple comida rápida, representa un pilar fundamental de la cultura de los konbini (las famosas tiendas de conveniencia japonesas).

La combinación de un pan de molde extraordinariamente blando y esponjoso con un relleno de huevo cremoso, terso y sutilmente sazonado crea una experiencia que muchos describen como morder una nube.

Recrea el auténtico tamago sando en la cocina de nuestro hogar es una oportunidad para explorar la precisión culinaria japonesa a la hora del desayuno o el almuerzo. ¡Es el mejor sándwich en una receta sabrosa!

Receta de tamago sando Canva

Cómo hacer tamago sando

Ingredientes:

4 huevos grandes

4 rebanadas de pan Shokupan (pan de leche japonés). Si no lo consigues, puedes usar un pan brioche de molde muy suave, retirando las orillas.

3 cucharadas de Mayonesa Kewpie (mayonesa japonesa)

½ cucharadita de azúcar blanca refinada

¼ de cucharadita de sal marina fina

Una pizca de pimienta blanca molida

1 cucharadita de leche entera o crema para batir

Un poco de mantequilla sin sal ablandada

Preparación:

Coloca agua a hervir en una olla a fuego medio-alto. Introduce los huevos fríos directamente del refrigerador con la ayuda de una cuchara para evitar que se estrellen. Reduce el fuego a medio para mantener un hervor suave. Retira 1 huevo (yema cremosa) a los exactamente 6 minutos. Los otros huevos retíralos a los 10 minutos para una cocción firme. Inmediatamente al sacarlos de la olla, transfiere todos los huevos al tazón con agua con hielo. Déjalos reposar allí durante un mínimo de 5 minutos; pélalos con cuidado debajo de un chorro sutil de agua fría. Toma los tres huevos que se cocinaron durante 10 minutos y separa las yemas de las claras. En un tazón mediano, coloca las tres yemas cocidas, la mayonesa Kewpie, el azúcar, la sal, la pimienta blanca y la cucharadita de leche. Con un tenedor, aplasta las yemas e intégralas con los líquidos hasta formar una pasta completamente homogénea, tersa, de color amarillo pálido y con la consistencia de una crema espesa. Aparte, pica las claras de huevo de forma muy fina y uniforme con el cuchillo. Incorpora las claras picadas a la pasta de yemas con movimientos envolventes utilizando una espátula. Coloca las cuatro rebanadas de pan Shokupan sobre una superficie limpia. Unta una capa muy delgada de mantequilla ablandada en una de las caras de cada rebanada. Toma el huevo restante (el que cocinaste por 6 minutos con la yema aún cremosa) y córtalo longitudinalmente por la mitad por completo. Coloca las dos mitades del huevo con la yema hacia abajo en el centro exacto de dos rebanadas de pan (sobre el lado con mantequilla). Distribuye la ensalada de huevo de forma equitativa sobre las rebanadas, cubriendo por completo el huevo central y rellenando los espacios vacíos hasta los bordes. Coloca las rebanadas de pan superiores para cerrar los sándwiches. Envuelve cada sándwich firmemente en papel film transparente. Presiona con las manos para asegurar que el relleno se distribuya uniformemente hacia las esquinas y se adhiera al pan. Deja reposar los sándwiches envueltos en el refrigerador durante 15 minutos. Transcurrido el tiempo, retira el plástico. Con un cuchillo, retira las cuatro orillas del pan sin presionar hacia abajo. Finalmente, realiza un corte limpio transversal por la mitad, de modo que el huevo central quede expuesto con su yema cremosa. Sirve inmediatamente el tamago sando.

Receta de tamago sando Canva

¿Por qué usar la mayonesa kewpie?

La mayonesa kewpie logra que el tamago sando obtenga el quinto sabor: umami. Descubierto a principios del siglo XX por el químico japonés Kikunae Ikeda, es esa sensación de sabrosura persistente que induce la salivación, y su presencia en la mayonesa Kewpie es un diseño molecular intencionado.

A nivel químico, el umami se activa cuando los receptores de la lengua detectan sales de glutamato libre combinadas con nucleótidos.

La mayonesa japonesa logra una concentración altísima de estos compuestos debido a tres factores estructurales: el uso exclusivo de yemas de huevo, la adición de una cantidad milimétrica de glutamato monosódico puro y el empleo de mezclas de vinagres de arroz fermentados.

Cuando esta emulsión envuelve las yemas cocidas del sándwich, ocurre una sinergia química que amplifica los sabores de la proteína, transformando un aderezo simple en un potenciador sensorial que justifica por qué este sándwich es reverenciado en todo el mundo.

Receta de tamago sando Canva

El Shokupan: el pan japonés por excelencia

El Shokupan o pan de leche japonés no tiene un equivalente exacto en la panadería industrial de occidente debido a su densidad elástica y su extrema suavidad. La clave de esta textura etérea radica en un método de panificación asiático tradicional conocido como Tangzhong o Yudane.

El método consiste en cocinar una pequeña porción de la harina y el agua (o leche) de la receta total a unos 65°C hasta formar una pasta gelatinosa antes de integrarla al resto de la masa.

A esta temperatura, los almidones de la harina se gelifican, lo que les permite absorber y retener hasta dos o tres veces más líquido de lo normal.

Como resultado, el pan retiene un porcentaje de humedad interna altísimo durante el horneado sin necesidad de añadir grasas en exceso. Esto crea una miga de filamentos largos y sedosos que se estira al rasgarse, ofreciendo la resistencia elástica ideal para contener la ensalada de huevo sin deshacerse en el proceso.

El tamago sando es un testimonio de cómo la cocina japonesa adopta un concepto occidental clásico y lo eleva a través de una atención al detalle, convirtiéndolo en un bocado de culto urbano.