Sabías que hay restaurante adentro de Palacio de Bellas Artes

Si estás buscando un nuevo lugar para desayunar o comer en la Ciudad de México, quizá te sorprenda saber que dentro del Palacio de Bellas Artes existe un restaurante donde puedes disfrutar desde platillos tradicionales mexicanos hasta una amplia variedad de bebidas.

Es uno de los edificios más emblemáticos y visitados de la capital. Además de albergar importantes exposiciones, conciertos y eventos culturales, también cuenta con un espacio gastronómico ideal para quienes desean disfrutar de una comida en pleno corazón del Centro Histórico.

Su privilegiada ubicación y la belleza arquitectónica del recinto lo convierten en una opción atractiva para turistas y capitalinos que buscan una experiencia diferente.

Café de Bellas Artes

En este café podrás encontrar una variada oferta de gastronomía mexicana. Entre los platillos más populares destacan los clásicos chilaquiles, enchiladas y enmoladas, opciones que representan algunos de los sabores más tradicionales de la cocina nacional.

Además, cuenta con una amplia selección de bebidas y coctelería para distintos gustos, lo que permite disfrutar desde un desayuno hasta una comida más relajada.

Otro de sus atractivos es que suele incorporar platillos de temporada, por lo que el menú puede variar a lo largo del año. Para conocer las novedades, los visitantes pueden consultar sus redes sociales.

¿Dónde está el Café de Bellas Artes?

Si te gustaría visitar este espacio gastronómico, debes saber que se encuentra en el vestíbulo, en la planta baja del Museo del Palacio de Bellas Artes.

Al llegar al recinto, puedes solicitar información en la entrada principal para que te indiquen el acceso al restaurante y así disfrutar de una comida dentro de uno de los edificios más representativos de la CDMX.

¿Cómo llegar al Palacio de Bellas Artes?

Este icónico recinto se localiza en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en la alcaldía Cuauhtémoc, sobre Avenida Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas.

Para quienes utilizan transporte público, la forma más sencilla de llegar es a través de la estación Bellas Artes del Metro, que conecta con las líneas 2 y 8 y se encuentra a unos pasos del recinto.

El Café de Bellas Artes, restaurante al interior de este recinto Foto: Canva

Si estás en busca de un lugar diferente para disfrutar de la gastronomía mexicana en un entorno lleno de historia, arte y arquitectura, el Café de Bellas Artes puede convertirse en una excelente opción para tu próxima visita al Centro Histórico.