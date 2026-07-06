Sencillo y económico pastel azteca de rajas poblanas

Si tienes tortillas rezagadas en el refrigerador, aprovecha para preparar un pastel azteca con rajas poblanas. Esta receta es sencilla, deliciosa, económica y llenadora, perfecta para los fines de quincena.

Contrario a lo que podría revelar su nombre, el pastel azteca no tiene un origen prehispánico; se trata de un platillo moderno inspirado en ingredientes de la cocina tradicional, como el maíz, el chile y las tortillas.

Conocido por algunos como la lasaña mexicana, se prepara con capas de tortillas de maíz, algún relleno que puede ser pollo, frijol o rajas, todo bañado con salsa y coronado con queso. Este pastel se gratina en el horno y se sirve solo o acompañado de alguna guarnición.

Gran parte de su popularidad viene de que, al igual que ocurre con los chilaquiles, nos permite aprovechar las tortillas rezagadas. Al hornearse con salsa, recuperan humedad y textura, evitando que se desperdicien.

Para esos días de final de quincena, te a la mano esta receta de pastel azteca con rajas poblanas.

Ingredientes:

12 tortillas de maíz del día anterior

4 chiles poblanos, limpios, desvenados y cortados en rajas

1/2 cebolla blancas fileteadas

2 dientes de ajo finamente picados

1 taza de granos de elote enlatados

2 tazas de crema

200 gramos de quesillo deshebrado o tipo manchego rallado

2 cucharadas de aceite vegetal

Sal y pimienta al gusto

4 jitomates maduros

1/4 cebolla blanca en trizo

1 diente de ajo

1 chile serrano

1 taza de caldo de pollo o agua

1 cucharada de aceite

Sal al gusto

Preparación:

Comienza por la salsa: coloca los jitomates y los chiles en una olla pequeña y cubre los con agua. Lleva al fuego y deja hervir a fuego medio por 5 minutos o hasta que estén suaves. Escurre y licúa los jitomates junto con el chile serrano, cebolla, ajo y caldo de pollo hasta tener una salsa homogénea. Tip: ajusta la cantidad de chile según qué tan picante desees tu salsa, toma en cuenta que los chiles poblanos pueden o no salir picantes. En una cacerola calienta una cucharada de aceite a fuego medio y vierte la salsa. Cocina de 8 a 10 minutos, moviendo ocasionalmente, hasta que espese ligeramente. Prueba y agrega sal si es necesario. Apaga y reserva. Para el relleno: en una sartén amplia, calienta el aceite y sofríe la cebolla hasta que esté transparente. Agrega el ajo y cocina por unos segundos para que suelte su aroma. Incorpora las rajas de poblano, los granos de elote y mezcla bien. Tip: puedes usar elote natural en lugar de enlatado, pero deberás cocerlo antes de añadirlo a las rajas. Vierte la crema, mezcla y sazona con sal y pimienta. Cocina a fuego bajo durante 5 minutos hasta integrar. Para el montaje, usa un refractario apto para horno, ligeramente engrasado. Puedes calentar las tortillas en el comal o freírlas ligeramente en una sartén con un poco de aceite, esto hará que estén flexibles y no se rompan. Cubre el fondo del refractario con una capa de tortillas, cubre con un poco de salsa roja, agrega una capa de la mezcla de rajas y distribuye una parte del queso. Repite el proceso formando varias capas hasta terminar con queso en la parte superior. Hornea de 20 a 25 minutos o hasta que el queso esté completamente derretido y ligeramente dorado. Retira el pastel azteca del horno y deja reposar unos minutos antes de cortarlo para que no se desparrame. Sirve acompañado de arroz blanco o una ensalada de nopales.

Lo mejor del pastel azteca es que puedes rellenarlo con lo que más te guste. Prueba agregar pollo o carne de res deshebrados, incluso vegetales, queda delicioso.