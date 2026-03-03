Van diputados contra reclutamiento forzado

El pleno de la Cámara de Diputados aprobará este miércoles un dictamen que finalmente castigaría el reclutamiento forzado por parte de grupos criminales.

El proyecto de decreto es parte del paquete de reformas que, en diversas materias, alcanzaron consenso en comisiones y que esta semana serán concretas con el respaldo de todas las bancadas.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, celebró este avance que, expuso, reclaman miles de familias en México.

Explicó la parlamentaria del PAN que, actualmente, la pena es de 7 a 12 años de prisión y que ésta, con la reforma, se incrementará hasta 20 años.

El dictamen salió adelante en la Comisión de Justicia de San Lázaro, con la actualización del Artículo 201 del Código Penal Federal. El propósito, detalló la diputada López Rabadán, es proteger a las niñas, niños y adolescentes del crimen organizado.

Es algo lamentable que se debe detener, que hemos visto está causando mucho dolor”, dijo la legisladora, promovente de una de las varias iniciativas que dieron paso al dictamen referido.

Consideró la diputada presidenta que la aprobación de esta reforma “es un mensaje claro que debemos de dar a los delincuentes, porque quien roba la infancia de una niña o de un niño debe enfrentar todo el peso de la ley”.

Este martes se cubrió el requisito de dar primera lectura al dictamen, el cual salió adelante en octubre pasado, en la Comisión de Justicia, gracias a 17 propuestas formuladas, entre otros, por los diputados López Rabadán, Ernesto Núñez Aguilar (PVEM), Miguel Alejandro Alonso Reyes (PRI); Annia Sarahí Gómez Cárdenas (PAN), Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez (Morena); José Guillermo Anaya Llamas (PAN); Rubén Moreira Valdez (PRI); Felipe Delgado Carrillo (PVEM); Delia María González Flandez (PVEM); Karina Martínez Montaño (Morena); Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN) y Ricardo Mejía Berdeja (PT).

El cambio al Artículo 201 de ese ordenamiento busca endurecer el castigo a la corrupción de niños, niñas y adolescentes en el caso del reclutamiento forzado para la comisión de algún delito o formar parte de alguna organización delictuosa.

Actualmente dicho precepto señala que “comete el delito de corrupción de menores, quien obligue, induzca, facilite o procure a una o varias personas menores de 18 años o una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo a realizar” los citados delitos.

Las sanciones se aplicarán cuando los menores sean inducidos a participar en esas conductas ya tipificadas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

RLO