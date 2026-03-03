Sheinbaum se reúne con Comisión de la Reforma Electoral en Palacio Nacional

Esta noche la Comisión Presidencial para la reforma electoral se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional para definir los últimos detalles de la iniciativa antes de ser presentada oficialmente en el Congreso.

Fuentes legislativas consultadas señalaron que tanto el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, como el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, acudieron a la reunión, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que será este miércoles cuando se presente la reforma electoral, ya que le hicieron diversas modificaciones menores.

Llegaron a Palacio Nacional la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de Presidencia y Jesús Ramírez, coordinador de asesores de Presidencia.

PT y PVEM descartan ruptura

Senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT) anunciaron que no rompen su alianza con Morena, pero mantienen en suspenso su apoyo a la Reforma Electoral.

Se espera que esta misma noche la iniciativa de Reforma Constitucional en materia Electoral sea enviada por la Presidencia de la República al Congreso de la Unión, para su análisis, discusión y eventual aprobación.

Al tratarse de una reforma a la Carta Magna, se requiere el aval de más de dos tercios de diputados y senadores, mayoría calificada que Morena no alcanza sin el respaldo del PT y el PVEM, aun cuando Movimiento Ciudadano diera su respaldo a la iniciativa.

RLO