Senado emite Declaratoria de Constitucionalidad de reducción de la jornada laboral a 40 horas

La Cámara de Senadores emitió la Declaratoria de Constitucionalidad de la semana laboral de 40 horas, en sustitución de la semana de 48 horas, al aprobar la mayoría de los Congresos Estatales la reforma al artículo 123 de la Constitución.

La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, dio lectura a los votos aprobatorios de 23 congresos locales: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guanajuato, Hidalgo, México, Michoacán de Ocampo y Morelos.

Además de Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México.

Una vez que dio cuenta de los 23 votos aprobatorios que exige el artículo 135 constitucional, Castillo Juárez realizó la declaratoria correspondiente e instruyó remitirla al Diario Oficial de la Federación (DOF) para su publicación.

¿Qué dice la reforma laboral?

La reforma establece que la jornada laboral en México pasará de 48 a 40 horas semanales en los términos que marca la ley; además de que por cada seis días de trabajo las personas deberán contar con un día de descanso, por lo menos, con goce de salario íntegro.

Sin embargo, la reducción será paulatina, empezando el próximo año por dos horas menos y se irán descontando dos horas cada año, hasta llegar a las 40 horas en 2030.

Dispone que cuando por circunstancias extraordinarias se deban aumentar las horas de la jornada, se abonará como salario por este tiempo un cien por ciento más de lo fijado para las horas ordinarias.

El trabajo extraordinario no excederá de 12 horas en una semana, las cuales podrán distribuirse en hasta cuatro horas diarias, en un máximo de cuatro días en ese periodo.

La entrada en vigor de la reforma será paulatina: en 2026 se establecen 48 horas; para 2027, pasará a 46 horas; en 2028, a 44; en 2029 a 42 horas y finalmente llegará a las 40 en 2030.

RLO