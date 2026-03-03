Delgado encabezará foro sobre impacto de tecnologías en niños, adolescentes y jóvenes

Este miércoles 4 de marzo, el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, encabezará el Foro Nacional 'Más allá de las Pantallas: Impacto de las Tecnologías Digitales en la Educación y en la Salud Mental'.

El foro buscará posicionar en la agenda pública los impactos del uso de dispositivos móviles, redes sociales e inteligencia artificial en la salud mental, desarrollo humano y calidad de vida de niños, adolescentes y jóvenes mexicanos.

Participarán reconocidos académicos, autoridades gubernamentales y representantes de organismos internacionales.

El encuentro podrá seguirse a través de las redes sociales oficiales de la SEP: en YouTube, @canalsep, y en Facebook, Secretaría de Educación Pública.

De manera paralela se realizarán tres mesas de diálogo por tipo educativo: Educación Básica, Media Superior y Superior, en las que se analizarán los desafíos y oportunidades que plantean los entornos digitales desde una perspectiva integral, preventiva y basada en evidencia.

La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), estará atenta a la organización.

Reiteró que dicho foro será un espacio de diálogo entre el sector público, la academia y organismos internacionales para posicionar en la agenda pública los impactos del uso de la tecnología.

Se prevé que en la ceremonia inaugural participen además del titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo; la oficial nacional del Sector de Ciencias Sociales y Humanas de la Unesco en México, Paola Cicero Arenas; y el profesor de la Universidad de Nueva York y autor del libro “La generación ansiosa” (2024), Jonathan Haidt.

También asistirán la consejera de Educación e Investigación de la Embajada de Australia en México, Alia Imtoual; la titular de la Unidad de Apoyo a la Salud Emocional y Psicológica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), María Elena Medina-Mora; así como la directora de Innovación Educativa de la Universidad Iberoamericana, Cimenna Chao Rebolledo.

RLO