Reforma electoral vuelve innecesarios a los partidos: PT

El jefe de la bancada del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, afirmó que la propuesta de representación proporcional de la presidenta Claudia Sheinbaum modificaría de fondo el sistema electoral mexicano, al volver innecesarios a los partidos políticos y eliminar las acciones afirmativas.

En el PT ya fijamos postura y seguimos fijando postura y no ha variado. Al cambiar la ruta de acceso de los diputados de representación proporcional, no hay duda de que cambia el sistema. Ahí, se vuelven innecesarios los partidos políticos. Y nosotros sostenemos que también se rompe la ruta de las acciones afirmativas", cuestionó el líder parlamentario.

En entrevista, el coordinador de la diputación petista explicó que lo hasta ahora anunciado sobre la iniciativa toca de fondo al sistema político en México, “el cual está construido, en el caso de las Cámaras, de forma plural, de forma que las minoría tengan oportunidad de estar representadas acá (en el Congreso) y por eso se requiere mucha reflexión”.

Cuestionado sobre una eventual negociación de gubernaturas y alcaldías a cambio de votos a favor de la reforma, el diputado Sandoval Flores rechazó que haya existido esa posibilidad o que pueda presentarse.

No, no está nada en negociación. Nada es nada. Nada sé que regidurías, que diputaciones, que gubernaturas, que presupuestos, nada de eso está en la mesa, porque somos nosotros y tampoco aceptaríamos cualquier cosa de eso”, respondió.

Hablo de la importancia de esperar a que la iniciativa se presente y pueda entonces revisarse la redacción y analizar su contenido.

Cuestionado respecto a los señalamientos de que los aliados rechazan la reforma por defender el control de sus partidos y el dinero de las prerrogativas, el líder parlamentario petista argumentó que el debate no radica en un tema de listas, sino en garantizar y cuidar la democracia alcanzada mediante la pluralidad que la izquierda desde la oposición impulsó por décadas y que se fue concretando por la vía de la representación proporcional con la reforma de 1977.

PT y PVEM no rompen con Morena

Por Héctor Figueroa

Senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT) anunciaron que no rompen su alianza con Morena, pero mantienen en suspenso su apoyo a la Reforma Electoral.

Se espera que esta misma noche la iniciativa de Reforma Constitucional en materia Electoral sea enviada por la Presidencia de la República al Congreso de la Unión, para su análisis, discusión y eventual aprobación.

Al tratarse de una reforma a la Carta Magna, se requiere el aval de más de dos tercios de diputados y senadores, mayoría calificada que Morena no alcanza sin el respaldo del PT y el PVEM, aun cuando Movimiento Ciudadano diera su respaldo a la iniciativa.

La vicecoordinadora del PT en el Senado, Geovanna Bañuelos, dijo que su partido no aprobará ninguna reforma que implique un retroceso democrático, sin embargo, aclaró que no habrá ruptura con Morena.

No vamos a la ruptura. Yo creo que la derecha y la oposición se están lamiendo los bigotes de esta circunstancia, la están magnificando. Nosotros no somos ni un partido ni un movimiento de pensamiento único; somos un partido plural de izquierda, democrático y seguiremos estando con la Cuarta Transformación”, destacó.

Bañuelos declaró que el PT está a la espera de la iniciativa presidencial para conocer su contenido y entonces fijar una postura institucional como partido político.

Por otra parte, el coordinador de los senadores del Partido Verde, Manuel Velasco Coello, comentó de la misma forma que no hay riesgos de ruptura con Morena, y también dijo que esperarán a que llegue la iniciativa para dar un posicionamiento como instituto político.

No vemos riesgos de ruptura, pero eso no me corresponde a mi definirlo, le corresponde a la dirigencia nacional de mi partido”, estableció.

Incluso en medio de las declaraciones, la dirigencia nacional del Partido Verde señaló en un comunicado que los dichos de los legisladores de su partido son a título personal, y que trabajan en una postura como partido político.

jcp