Salud Universal: el reto de integrar los expedientes médicos a electrónicos

El gran reto para la universalización de los servicios de salud será la creación del expediente clínico electrónico, proyecto que desde hace más de dos décadas, administración tras administración, han querido concretar sin éxito. La realidad es que hay clínicas, unidades familiares y hospitales no sólo en zonas rurales, sino hasta en las grandes ciudades del país,que no cuentan con equipos de cómputo ni servicio internet.

A estos problemas hay que sumarle la fragmentación del sistema nacional de salud, lo que ha provocado que el IMSS y el ISSSTE, así como los hospitales e institutos de la Secretaría de Salud tengan sus propios expedientes y sus propias bases de datos, que no suelen intercambiar entre instituciones.

En años anteriores se han realizado pruebas piloto encaminadas a tener un expediente electrónico, algunos con buenos resultados. Por ejemplo, la Cartilla Nacional de Vacunación para niños se ha logrado tener de manera digital.

Y es que el expediente clínico electrónico contempla toda la historia médica de un paciente, desde los procedimientos quirúrgicos que se le han aplicado, los resultados de laboratorios, recetas médicas emitidas y hasta las recomendaciones que los médicos le han dado a esa persona. En muchos países desarrollados, este expediente es la base que tienen los médicos para atender a sus pacientes, sin importar de qué institución vengan. El gran reto del actual equipo de salud federal será unificar los expedientes clínicos de millones de pacientes que son atendidos en el sector público: IMSS, ISSSTE, Ssa, Pemex y Fuerzas Armadas.

Y para alcanzar esta meta se requerirá que hasta la unidad médica más alejada de la zona rural del territorio nacional cuente con equipos de computadoras e internet para que el médico pueda hacer sus anotaciones y las incorpore al expediente clínico de su paciente. De lo contrario, este proyecto quedará sólo en buenas intenciones.

Los primeros pasos ya se dan y comenzarán con la Credencialización del Servicio Universal de Salud que, para sorpresas de muchos, operará la Secretaría del Bienestar, “en acompañamiento” de la Secretaría de la Salud. El camino ya se está trazando, aunque aún hay muchas interrogantes de cómo será operado y cómo garantizarán que un hospital no se vea saturado más que otro; así como que el personal médico, de cualquier institución pública de salud, pueda tener el expediente clínico de su paciente con sólo abrir su computadora.

ABATELENGUAS

Llama la atención lo que el ISSSTE, liderado por Martí Batres, va a realizar en trasplante de órganos para este año. Este instituto ha realizado un promedio anual de 260 trasplantes en los últimos tres años, cifra muy baja ante una lista de miles de pacientes. El funcionario dijo que crearán un Centro Coordinador de Trasplantes; reorganizarán los laboratorios y unidades médicas de segundo y tercer nivel, en donde habrá comités de trasplantes de órganos con énfasis en córnea, corazón, hígado, médula ósea y y riñón. Suena bien y, de lograrlo, salvará muchas vidas que hoy se pierden en los hospitales al no tener la infraestructura y el personal de salud especializado.

BAJO EL MICROSCOPIO

Va de nueva cuenta. El IMSS y el IMSS-Bienestar abrieron nuevas vacantes para médicos y médicas especialistas que estén interesados en laborar, sobre todo, en las zonas rurales e indígenas de alta marginación del país. Entre ambas instituciones requieren aproximadamente 15 mil profesionales de la salud. Hay que recordar que este llamado a formar parte de las filas del sector salud no es la primera vez que el gobierno federal lo hace; el sexenio pasado hizo más de cinco convocatorias con poco éxito. No por algo invitó a los médicos cubanos para que vinieran a trabajar en los hospitales mexicanos.

La falta de especialistas en zonas marginadas es un tema que en los últimos tres sexenios no se ha logrado resolver y en parte es porque este grupo de médicos mexicanos no cuentan con muchas prestaciones y por la inseguridad que se vive en muchos municipios del país.