Anticipan asistencia de Enrique Inzunza al Senado

Evasivo y por el camino de la generalidad, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier, aseguró que convocarán a todos los senadores, al responder a la pregunta de si asistirá el senador Enrique Inzunza o le pedirán que solicite licencia para que asista su suplente en la próxima sesión extraordinaria del Senado para aprobar la reforma al Poder Judicial.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, consideró que el senador Inzunza sí se presentará a la sesión extraordinaria la próxima semana, porque “es muy responsable”.

Inzunza es muy resposable: Ricardo Monreal

Entrevistado al concluir la entrega de la iniciativa presidencial de reforma constitucional del Poder Judicial, realizada en el Senado, dado que es la sede la Comisión Permanente, Ricardo Monreal respondió que “sí, él es muy responsable, seguramente estará aquí”, a la pregunta de si Inzunza debe acudir a trabajar en la sesión extraordinaria que tendrá el Senado el jueves de la próxima semana.

Ricardo Monreal. Foto: Cuartoscuro

Ignacio Mier comentó que “es una responsabilidad que tenemos todos los legisladores. Vamos a esperar que el día de mañana se apruebe la convocatoria para convocar un periodo extraordinario, y una vez que tengamos aprobada la ruta formal, estaremos haciendo el llamado y las reuniones previas de los grupos parlamentarios”.

El martes, Excélsior informó que la decisión presidencial de solicitar una sesión extraordinaria del pleno del Senado para aprobar un cambio a la reforma del Poder Judicial obliga al senador morenista, Enrique Inzunza, a salir de su aislamiento, en el que está desde el 29 de abril, cuando las autoridades de Estados Unidos lo acusaron de ser parte del Cartel de Sinaloa, y presentarse a trabajar o solicitar licencia para que su suplente acuda a la sesión.

Morena y sus aliados del Partido Verde y el PT tienen 87 integrantes y necesitan 86 para aprobar una reforma constitucional, dado que tanto PAN, como PRI y Movimiento Ciudadano anunciaron que estarán presentes los 41 senadores de oposición en la sesión extraordinaria, lo que obliga a que estén los senadores oficialistas.

Foto: Eduardo Jimenez Fernandez

Inzunza puede ausentarse y eso deja al oficialismo en el límite de 86 integrantes para aprobar la reforma constitucional, pero la tradición morenista desde septiembre del 2024 es obligar a la presencia de sus 87 legisladores para no tener riesgo alguno; por eso, a lo largo de 15 meses han convocado a 28 suplentes, a fin de que estén presentes en los días que se votan las reformas constitucionales.

Ayer, ante la insistencia reporteril, el líder de los morenistas en el Senado ofreció hablar del tema más tarde, pero su agenda de trabajo no le permitió concretar ese ofrecimiento.

*mcam