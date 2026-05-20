Sheinbaum acusa al PAN y al PRI de injerencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, acusó a los dirigentes del PAN, Jorge Romero, y del PRI, Alejandro Moreno, de promover el injerencismo de Estados Unidos en México bajo el argumento de exigirle romper presuntos pactos criminales.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo, criticó que los líderes de oposición respalden posturas en contra de México para desacreditar los gobiernos de la cuarta transformación.

“¿Nos extraña del presidente del PRI que diga lo que dice? ¡No bueno, qué nos va a extrañar! Fue uno de los gobernadores más corruptos que ha habido en la historia de México. Ahora se va a Washington, y da risa, a decir: Presidenta rompe el pacto criminal”, ironizó.

La jefa del Ejecutivo aseguró que en 2018, con la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador y ahora con su mandato presidencial, se rompieron los acuerdos con el crimen organizado y la corrupción.

“Nosotros rompimos el pacto criminal en 2018 porque el pacto criminal se hizo en la época de Calderón y a nosotros nadie nos puede acusar de que hacemos pactos ni por debajo de la mesa ni por encima de la mesa con algún criminal de cuello blanco o de delincuencia organizada”, sostuvo.

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