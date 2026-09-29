A cuatro años del gobierno de Américo Villarreal, Tamaulipas fortalece seguridad con inteligencia e investigación

A cuatro años del inicio de la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, Tamaulipas ha reorientado su política de seguridad pública hacia un modelo enfocado en la inteligencia, la investigación y la profesionalización institucional.

El esquema opera en alineación directa con la Estrategia Nacional de Seguridad que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la sesión del espacio Diálogos con Américo, el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y vocero de Seguridad, Willy Zúñiga Castillo, detalló que la estrategia actual busca trascender el esquema puramente reactivo para priorizar la integración de carpetas de investigación sólidas que garanticen el combate a la impunidad y la preservación del Estado de derecho.

Indicadores del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) respaldan esta ruta: en julio de 2026, la entidad registró la cifra más baja de homicidio doloso desde enero de 2015, posicionándose entre los diez estados con menor incidencia delictiva del país.

De enero a julio del presente año, el promedio diario de este delito disminuyó un 17.1% en comparación con el mismo periodo de 2025. Asimismo, se reportaron disminuciones históricas en robo de vehículos y a casa habitación.

Como parte del fortalecimiento operativo, la Guardia Estatal ha diversificado sus capacidades mediante áreas especializadas como la Guardia de Género, la Policía Cibernética y la División de Tránsito.

Destaca además el ámbito académico, donde el 60 por ciento de la matrícula universitaria de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas está integrada por mujeres, siendo Criminología la disciplina de mayor demanda.

En materia de infraestructura de transporte e intercambio comercial con Estados Unidos, la División Caminos mantiene vigilancia permanente. A esta red se suman las Estaciones Seguras; en julio pasado, el Ejecutivo estatal entregó cuatro nuevas instalaciones en la carretera Ribereña, con una inversión conjunta de 223 millones de pesos ejecutada entre la Federación, el estado y municipios fronterizos.

Zúñiga Castillo enfatizó que el reto hacia el cierre del sexenio radica en consolidar la confianza ciudadana a través de la proximidad social en colonias y comunidades, aunado a la coordinación continua en la Mesa de Paz.

El objetivo final, puntualizó, es garantizar que la disminución sostenida de los índices delictivos se traduzca de forma directa en una mayor percepción de tranquilidad para las familias tamaulipecas.