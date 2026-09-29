Partido Verde impulsa protección animal ante bajas adopciones y maltrato en CDMX

La protección y adopción de animales en situación de riesgo, en la Ciudad de México, es de apenas 14.54 por ciento, una cifra que evidencia el reto de garantizarles protección y un nuevo hogar.

Ante esta situación, el Partido Verde impulsó una reforma para establecer desde la Constitución las obligaciones del Estado en materia de protección y bienestar animal.

La protección animal ha sido una de las causas impulsadas por el Partido Verde a lo largo de diversas legislaturas. A partir de estas modificaciones constitucionales, se prohíbe el maltrato animal y se establece la obligación del Estado de garantizar su protección. Dicha reforma fue aprobada por el Congreso de la Unión en noviembre de 2024 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de ese año.

De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno de la Ciudad de México, la Brigada de Vigilancia Animal recibió 40 mil 483 solicitudes de rescate, principalmente de perros, sin embargo, estas también involucraron gatos, chivos, cacomixtles y aves encontraos en diversas situaciones de riesgo.

Algunas de las situaciones de riesgo en las que son encontrados estos animales son abandono en espacios públicos, exposición a altas temperaturas, lesiones en la vía pública, animales amarrados en predios vacíos, golpeados o incluso heridos con armas de fuego.

La reforma impulsada por el Partido Verde brinda sustento constitucional para fortalecer las políticas de atención, resguardo y adopción, al establecer como obligaciones del Estado la protección, el trato adecuado, la conservación y el cuidado de los animales.