INE designa a excolaborador de Mónica Soto como presidente del IE de Jalisco

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral designó a un ex colaborador de la ex magistrada Mónica Soto como presidente del Instituto Electoral de Jalisco, luego que la presidenta anterior dejara el puesto, por amenazas de muerte y acoso.

Según Marco Baños, representante de Somos ante el INE, la ex funcionaria, Paula Ramírez, renunció por presiones de Morena.

Ernesto Santana Bracamontes será presidente de ese instituto por un periodo de siete años.

Al presentar el proyecto, el Consejero Uuc-kib Espadas Ancona explicó que, al tratarse de la designación de un solo cargo y de una convocatoria emitida bajo modalidad mixta, la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales presentó al Consejo General una lista integrada por dos personas de género distinto.

Espadas Ancona señaló que, de acuerdo con el proyecto, ambas personas propuestas contaban con el perfil necesario para integrar el órgano superior de dirección de dicho organismo.

La propuesta femenina fue Gabriela Ruvalcaba, ex directora de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal.

El procedimiento de selección inició con 61 solicitudes de registro: 38 de hombres, 22 de mujeres y una persona no binaria. Después de la verificación correspondiente, 54 personas cumplieron con los requisitos legales y accedieron a la etapa de examen de conocimientos.

De las personas que presentaron el examen, 29 accedieron a la etapa de ensayo y 27 realizaron el cotejo documental. Posteriormente, 19 personas obtuvieron un dictamen idóneo: 8 mujeres y 11 hombres, quienes avanzaron a la valoración curricular y entrevista.

Ernesto Santana Bracamontes rendirá protesta de ley y tomará posesión del cargo el 1 de octubre de 2026, en sesión solemne del órgano máximo de dirección del IEPC Jalisco.