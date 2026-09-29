Villegas Canché no descarta impugnar el resultado en Quintana Roo

Marybel Villegas Canché, diputada federal de Morena, advirtió que llevará su demanda “hasta donde tope” y no descartó impugnar el proceso de selección de coordinador estatal de la Transformación en Quintana Roo, luego de ser derrotada en las encuestas por Gino Segura.

Advirtió que las encuestas estarían “amañadas” y que el triunfo de Segura fue resultado de “un acuerdo” entre la cúpula de Morena y el llamado “Niño Verde” Jorge Emilio González, ex dirigente nacional del PVEM y con gran influencia en Quintana Roo.

Los números de las encuestas presentadas son totalmente ajenos a la realidad (…) Lo que me sorprende, es que lo que yo estoy viendo es un acuerdo político, que ya estaba planchado y que quieran manipular los números en el sentido de haberle entregado las secciones electorales al compañero Gino para que pueda reforzar esa zona y fuera favorecido”, dijo. “No me voy a quedar callada ante la entrega de morena, acuerdos que construyeron ajenos a la militancia”, agregó.

Ello, al cuestionar los resultados del ejercicio interno de Morena, que fueron presentadas este martes por la dirigencia nacional de ese partido, que ubicaron a Eugenio Segura tiene el 36 por ciento y a ella con el 4 por ciento de preferencia entre los quintanarroenses.

Esa diferencia no es un error de redondeo (..) Yo vi esas encuestas antes que nadie y porque las vi digo que no resisten una revisión seria. Presentarlas hoy no cambia, parecen hechas a la medida de una decisión que ya estaba tomada”, expresó.

La legisladora lanzó que “tiene otros datos” , y dio a conocer que encuestas realizadas por el Instituto de Mercadotecnia y Opinión IMO, ella aparecía en primer lugar con un 27.4%, mientras que Segura, el delfín de la gobernadora Mara Lezama, se encontraba en segundo lugar, con un 18.3. por ciento.

Es decir, un 9.1 por ciento. Una diferencia que ningún margen de error explica. también que me conoce en el 66 por ciento de la gente contra un 57 por ciento al compañero Gino”, afirmó.

Además, cuestionó la definición de candidaturas por cuota de género, como ocurrió en Nayarit, donde fue designada como coordinadora la senadora con licencia del Partido Verde, Jasmine Bugarín, a pesar de que el alcalde de Bahía de Banderas, Héctor Santana, ganó las encuestas

Y criticó el que no se haya aplicada la misma medida en Quintana Roo, si como afirmó Morena, las encuestas la ubicaban en segundo lugar,

Ayer la presidenta de la Comisión de Elecciones, dijo públicamente, que en los estados donde Morena es más competitiva, la coordinación, la encabezarían una mujer ; que esa era la regla. Con esa regla en Nayarit le quitaron la coordinación a quien ganó la encuesta. Aquí en esta medición, la mujer que va arriba soy yo. Y aun así eligieron a un hombre. Entonces la regla no era paridad, no era la competitividad, tampoco era la encuesta. La regla fue y era el acuerdo”, remarcó.

Ante este escenario, descartó impugnar el proceso, ante las instancias internas de Morena, y de ser necesario, dijo que podría llevar su demanda ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Hasta donde tope, afirmó.

Además, reiteró que recorrerá los 11 municipios de la entidad, para exponer las irregularidades que, asegura, la dejaron fuera de la candidatura a la gubernatura, y llamó a quienes, en otras entidades que no resultaron ganadores, a sumarse “para documentar y hacer públicas” las inconformidades.

Convoco a toda la militancia de Quintana Roo, a todas y a todos lo que el país que se sientan traicionados. no al dedazo, al levantar la voz desde Quintana Roo para todo el país. Si te sientes abandonado, si te hicieron a un lado, si viste cómo te entregaron tu estado en una negociación, no estamos solos”, afirmó.

Sin embargo, aseguró que se mantiene en Morena y desestimó sumarse al Partido del Trabajo.