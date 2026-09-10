Firman Gobierno de Puebla y el Grupo Mundo Maya convenio para la modernización, ampliación y equipamiento del Aeropuerto Internacional “Hermanos Serdán”

El gobierno de Puebla y el Grupo Mundo Maya firmaron este jueves un convenio para la modernización, ampliación y equipamiento del Aeropuerto Internacional “Hermanos Serdán” con una inversión de mil millones de pesos.

En el estacionamiento de la terminal aérea fue signado este acuerdo entre el gobernador Alejandro Armenta Mier y Ricardo Flores González, gerente de la empresa que oficialmente se llama Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V.

El pacto prevé obras de gran envergadura que no se hacían en las últimas cuatro décadas, según la explicación oficial, las cuales buscan la detonación del potencial logístico, comercial y turístico de la entidad, con la transformación de la infraestructura aeroportuaria y terrestre.

En el acto protocolario, Armenta Mier resaltó que el aeropuerto poblano “no había tenido tantos vuelos como hoy a más de 20 destinos, además d euna conexión que pone a Puebla en contacto con el mundo.”

Entre los proyectos incluidos en el plan, el mandatario resaltó la ampliación a cuatro carriles de la carretera al aeropuerto para conectar con la autopista México-a Puebla y la carretera Cholula-Huejotzingo.

Asimismo, en esta vía, está incluida una ciclovía integrada a la Red Estatal de Movilidad, diseñada para conectar con la región y potenciar las rutas hacia los volcanes y los municipios cercanos, de acuerdo con el titular del Poder Ejecutivo en Puebla.

En este sentido, subrayó la creación del Distrito Aeroportuario Comercial en un predio de 15 mil metros cuadrados propiedad del gobierno estatal, el cual tiene la finalidad de impulsar la apertura de tiendas, restaurantes, servicios generales y hoteles.

Al final, comentó que en el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán no solo se está pensando en atraer aerolíneas sin estudios previos; por el contrario, se hacen “estudios de mercado, se analizan rutas”, por lo que justificó la apuesta de su administración

Cabe destacar que Grupo Mundo Maya tendrá bajo su responsabilidad realizar las gestiones ante la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y garantizar que las obras no afecten la operación del aeropuerto.