Torres Piña reconoce respaldo de Sheinbaum al sector aguacatero tras firma para fortalecer el sistema producto

Tras el anuncio emitido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sobre la firma de dos convenios destinados a consolidar el sistema producto del aguacate de exportación, Carlos Torres Piña, coordinador en defensa de la Soberanía y la Cuarta Transformación en Michoacán, expresó su reconocimiento al apoyo brindado por el Gobierno Federal al sector agrícola del país.

Torres Piña enfatizó la trascendencia de estos acuerdos para la entidad michoacana, donde el cultivo, empaque y comercialización de este fruto representan el principal motor económico y la principal fuente de sustento para miles de familias.

Reconocemos el compromiso de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum con el campo mexicano y, particularmente, con las mujeres y hombres que hacen posible que el aguacate llegue a mercados de todo el mundo. Para Michoacán, este respaldo es fundamental”, afirmó el coordinador.

Según datos proporcionados por la Presidencia de la República, la industria aguacatera genera ingresos anuales cercanos a los 3 mil 500 millones de dólares. Al respecto, Torres Piña subrayó que detrás de este valor comercial existe una vasta cadena productiva constituida por pequeños y grandes productores, jornaleros, empacadores, transportistas y comerciantes locales.

Torres Piña expresó que garantizar la certidumbre jurídica y comercial de este producto agroalimentario no solo protege los empleos existentes en las zonas rurales, sino que consolida la presencia y competitividad del aguacate mexicano en las mesas internacionales.

El coordinador en defensa de la Soberanía y la Cuarta Transformación en Michoacán reiteró la importancia de mantener la coordinación entre las autoridades federales, estatales y los trabajadores del campo para asegurar el desarrollo sostenible de las regiones productoras y brindar estabilidad al sector agroexportador de la entidad.