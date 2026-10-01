Avalan en comisiones reforma aduanera con multas de hasta cien por ciento

Con reservas, el decreto de reforma a la Ley Aduanera, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum para endurecer los controles contra la subvaluación de mercancías y combatir el huachicol fiscal, fue avalado en comisiones de la Cámara de Diputados.

Una de las reservas aprobadas, por unanimidad, establece multas de hasta cien por ciento del valor comercial de la mercancía.

Se trata de una modificación al artículo 185, presentada, junto a otras dos reservas, por el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Carol Antonio Altamirano, de Morena.

El legislador defendió la necesidad de fortalecer la vigilancia aduanera y aplicar sanciones económicas más severas para combatir las operaciones ilícitas que afectan la recaudación fiscal.

“Los hidrocarburos y petrolíferos constituyen mercancías de especial relevancia para la economía nacional, por su valor económico, volumen de operación e incidencia fiscal y productiva (…) su utilización recurrente en esquemas de contrabando y evasión de controles aduaneros hace necesario fortalecer los mecanismos que garanticen su trazabilidad y adecuada supervisión, al mismo tiempo que protejan la hacienda pública y aseguren el cumplimiento de las disposiciones aplicables a su introducción y extracción del territorio nacional”, expuso.

Los infractores se harán acreedores a multas de entre 50 y cien por ciento del total de la mercancía.

“Se trata de cerrar espacios a las irregularidades en el comercio de combustibles” y fortalecer las herramientas de las autoridades para sancionar a quienes incumplan las disposiciones aduaneras, remachó Altamirano.

Legisladores oficialistas y aliados, e incluso los propios opositores, como PRI-PAN y MC, dieron la bienvenida a la reserva.

Sin embargo, el blanquiazul Federico Döring advirtió que todavía hacen falta mecanismos para garantizar la trazabilidad de los combustibles y sancionar a todos los involucrados en el contrabando.

“El secretario de Hacienda (Edgar Amador) dijo que esperaba nuestro acompañamiento en las discusiones para mejorar la trazabilidad en el huachicol fiscal. Le dijimos que sí. Y hoy aquí, vamos a cumplir. Vamos a votar a favor”, anticipó.

Sin embargo, insistió en que las multas económicas no bastan si no se establecen responsabilidades para los agentes aduanales y los servidores públicos que presuntamente facilitan estas operaciones.

“Para huachicolear en este país no se requiere solamente un importador corrupto. Se requiere de la Guardia Nacional para las carreteras de cómplice y de servidores públicos que no supervisan”, afirmó.

Döring planteó que también se contemple la suspensión o cancelación de las patentes de los agentes aduanales involucrados y cuestionó que quienes participan en el contrabando de millones de litros de combustible puedan resolver las consecuencias de sus operaciones únicamente mediante el pago de una multa.

Su compañero de bancada, Saúl Téllez, coincidió en que la reforma debe contemplar sanciones penales para todos los integrantes de la cadena delictiva y mecanismos que obliguen a denunciar las irregularidades detectadas.

El PRI también expresó reservas sobre el alcance de la reforma. Jericó Abramo Masso advirtió que endurecer los controles aduaneros sin reglas suficientemente claras “podría generar retrasos logísticos y sobrecostos para las empresas, particularmente en las industrias automotriz y tecnológica”.

“Hay que combatir el huachicol con multas ejemplares. Sin embargo, tiene que estar acompañado con supervisión, vigilancia y tecnología, para evitar que se le metan goles al país de esta magnitud”, dijo, en referencia a los 600 mil millones de pesos que ha generado al país el tráfico de hidrocarburos.

El morenista Carol Antonio Altamirano garantizó a la oposición que “se seguirán explorando las propuestas, para que podamos castigar de manera severa el tema de huachicol fiscal”, aseveró.

Al final, AN registró cinco abstenciones durante la votación del dictamen, en lo general. Döring y Téllez adelantaron que reservarán su posición definitiva para la discusión en el Pleno, la próxima semana, y su eventual aprobación.

De ser avalada, la reforma entrará en vigor el 1 de enero del 2027.