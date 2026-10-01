Evelyn Salgado entrega premios al talento artesanal de Guerrero del concurso “Manos Creadoras 2026”

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó la entrega de estímulos y reconocimientos de la cuarta edición del concurso estatal de artesanías “Manos Creadoras 2026: Lo Hecho en Guerrero está bien hecho”, donde se galardonó el talento de 25 creadores locales de diversas regiones de la entidad.

Un total de 85 piezas elaboradas en técnicas tradicionales —como textiles, madera, barro, pintura y plata— compitieron en el certamen. Resultaron seleccionadas 13 mujeres y 12 hombres, quienes recibieron un premio económico de 15 mil pesos cada uno.

Entre los trabajos destacados figuran Huitzilin, el Alma de Guerrero (Montaña), Vestimenta Arcoíris de Zompeltepec (Centro), Tonantzin Alfarera (Norte) y Traje Hombre Tradicional (Costa Chica). Las 25 obras ganadoras formarán parte de la Colección Estatal de Manos Creadoras Guerrerenses para garantizar la preservación y difusión del patrimonio cultural.

Durante el evento, la mandataria estatal reafirmó el compromiso de su administración para seguir impulsando las raíces culturales y abrir espacios internacionales a las comunidades originarias.

Son creaciones que van más allá de su belleza, son la memoria de nuestros pueblos. Guerrero es un pueblo creador”, enfatizó Salgado Pineda.

Por su parte, la secretaria de Cultura estatal, Aída Martínez Rebolledo, detalló que las piezas provienen de municipios como Olinalá, Taxco de Alarcón, Copalillo, Chilapa de Álvarez, Tepecoacuilco, Cochoapa el Grande, Eduardo Neri y Ometepec.

Precisó además que el certamen se realizó en coordinación con la Dirección General de Vinculación Cultural del Gobierno de México con el fin de fortalecer los saberes artesanales intergeneracionales.

Durante el acto, la gobernadora Evelyn Salgado, junto a la secretaria de Cultura, Aída Martínez y la presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda, entregaron, de manera simbólica, los reconocimientos y premios a las y los artesanos ganadores de esta edición 2026.

A la ceremonia de premiación asistieron también la presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda, y autoridades estatales, quienes acompañaron a los galardonados en la entrega simbólica de sus reconocimientos.