Gobiernos de Chihuahua y la Federación acuerdan mejorar canales de comunicación

Tras meses de diferencias en materia de seguridad, la gobernadora de Chihuahua sostuvo un encuentro en Ciudad Juárez con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en el marco de la visita oficial de la mandataria federal a la entidad.

Durante la reunión, ambas partes acordaron revisar y perfeccionar sus canales de comunicación institucional para abordar las problemáticas prioritarias del estado, manteniendo al mismo tiempo las convicciones y posiciones políticas que representa cada gobierno.

El diálogo cara a cara sirvió para entablar una conversación directa y firme respecto a las estrategias implementadas en la región. Durante este acercamiento, la mandataria estatal ratificó que las instituciones de la entidad continuarán actuando con apego al marco legal y desplegarán la fuerza pública para combatir al crimen organizado. En este sentido, enfatizó que el combate a la delincuencia mantendrá el respaldo operativo de todas las capacidades estatales para la protección de la población.

Al término de la reunión, la ejecutiva estatal destacó que el diálogo resultó un paso necesario para establecer una relación institucional respetuosa tras el periodo de discrepancias públicas. Asimismo, reafirmó la postura de su administración respecto al ejercicio de la autoridad, definiendo su mandato como una gestión abocada a la defensa de los derechos de la ciudadanía chihuahuense, la verdad y la libertad en el territorio estatal.

Con este acercamiento entre la Presidencia de la República y el Gobierno del Estado de Chihuahua, se busca dar paso a un nuevo esquema de coordinación en medio de un escenario donde la seguridad pública prevalece como el tema central de la agenda entre ambas administraciones.