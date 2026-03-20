Sheinbaum y Mara Lezama recorren el Puente de la Laguna de Nichupté

La presidenta Claudia Sheinbaum realizó junto con la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, un recorrido sobre el Puente de la Laguna de Nichupté, en Cancún, que permitirá reducir el traslado a la zona hotelera de 01:30 horas a tan sólo 10 minutos.

En un video subido a sus redes sociales, la titular del Ejecutivo Federal, destacó que se trata puente de más de 11 kilómetros, el más largo sobre una laguna que hay en toda la República Mexicana.

Recordó que la obra inició durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y el objetivo es concluir los trabajos a finales de abril de 2026.

De acuerdo a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el Puente de la Laguna de Nichupté significó un desafío muy grande, por la cimentación debido a la karsticidad que hay en la zona.

La obra de tres carriles incluye un arco metálico de 103 metros para librar una caverna que tiene 70 metros de diámetro.

De esta forma, se busca resolver el problema de movilidad y tránsito vehicular pesado que se registra en el Boulevard Kukulcán.

Durante el recorrido de supervisión, el titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que el proyecto presenta un avance considerable y se encuentra en la fase de pruebas de carga, un proceso clave para garantizar la seguridad estructural.

Explicó que estas pruebas consisten en colocar cargas de hasta 150 toneladas sobre distintos tramos del puente para medir su comportamiento.

A través de nivelaciones topográficas y el uso de acelerógrafos, se evalúa tanto la deformación como la capacidad de recuperación de la estructura.

De los cuatro claros que se han probado, todos han salido favorables. Se esperaba una deformación de hasta cuatro centímetros y únicamente se registró un centímetro, con recuperación total, lo que confirma que la estructura se encuentra dentro del rango elástico previsto”, detalló.

Adelantó que las pruebas continuarán en las próximas semanas, incluyendo la evaluación de la estructura metálica, con el objetivo de concluir este proceso a mediados de abril.

Agregó que de mantenerse las condiciones actuales, la obra podría abrirse a la circulación hacia finales de abril.

RLO