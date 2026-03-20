Homicidios dolosos bajan 79% en Quintana Roo

Desde Cancún, Quintana Roo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la llamada “Mañanera del Pueblo”, donde se dio a conocer que en los últimos 18 meses, los homicidios dolosos en el estado se redujeron 79 por ciento, al pasar de dos casos en promedio diario a sólo 0.43.

Acompañada por la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, se informó que los delitos de alto impacto bajaron 36 por ciento, de 9.16 a 5.89 casos en promedio diario.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que del 1 de octubre de 2024 al 18 de marzo de 2026, han sido detenidas tres mil 219 personas, y se han asegurado dos toneladas de droga, así como 573 armas de fuego.

El secretario de Seguridad subrayó que el delito de extorsión cayó 45 por ciento, con el inicio de 116 carpetas de investigación, que permitieron la detención de 12 objetivos prioritarios.

En su oportunidad, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, destacó que el año pasado, el estado recibió mil 064 millones de dólares de inversión extranjera directa, principalmente en turismo, en infraestructura hotelera, en servicios y desarrollo inmobiliario.

“Se concretaron la apertura de 14 centros de hospedaje con cinco mil 433 nuevas habitaciones. En el 2025, el Caribe Mexicano, la capital mundial de las vacaciones recibió más de 21 millones de turistas de pernocta; 7.7 millones de cruceristas y se movilizaron 33 millones de pasajeras y pasajeros en los cuatro aeropuertos internacionales de Quintana Roo”, manifestó.

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