De la llamada con Trump hasta la violencia en Sinaloa: Resumen de la 'mañanera' hoy 29 de enero de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó su conferencia mañanera del 28 de enero de 2026 desde Palacio Nacional, la cual retrasó debido a que tuvo una llamada telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

En su conferencia, la presidenta dio más detalles acerca de la conversación que tuvo con Trump y los temas que abordaron, además habló del ataque a dos diputados de Movimiento Ciudadano en Sinaloa; conoce aquí todos los temas de los que habló en su mañanera.

Mañanera de Sheinbaum hoy 28 de enero de 2026

9:44 Horas | Gabinete de seguridad colabora en investigación por ataque a diputados de MC en Sinaloa

El gabinete de seguridad federal colabora con el gobierno de Sinaloa en la investigación por el ataque a los diputados Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda de Movimiento Ciudadano, quienes fueron baleados ayer tras salir de la sede del partido en Culiacán y su estado de salud se reporta como grave.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que tras el ataque la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se comunicó con el presidente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, para manifestarle el apoyo del gobierno "en todo sentido" y anunció que en una o dos semanas visitará el estado junto con el gabinete de seguridad.

9:38 Horas | Trump invita a Sheinbaum a EU; acuerdan seguirse llamando

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, la invitó a Washington para tener un encuentro en persona, aunque no quedaron en alguna fecha en particular, pero dijo que acordaron seguirse llamando para dar seguimiento a las reuniones que mantienen los equipos de ambos países.

Sí me invitó a Estados Unidos, pero no quedamos en alguna fecha en particular, quedamos desde que fui a Washington, y quedamos seguirnos llamando para darle seguimiento a las reuniones que tienen nuestros equipos", comentó.

