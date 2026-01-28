Partidos gastarán más de 40 mdp en vigilar el padrón electoral del INE

Para 2026, el presupuesto aprobado para las seis representaciones de partidos políticos ante los órganos de vigilancia del Instituto Nacional Electoral asciende a 39 millones 631 mil pesos, cifra que ya incorpora un incremento de 3.62 por ciento por concepto de inflación, de acuerdo con los criterios del proceso de programación y presupuestación del INE.

Además, se contempla una reserva de 9 millones 908 mil pesos para cubrir, en su caso, los apoyos que corresponderían hasta a tres nuevas organizaciones que obtengan su registro como partidos políticos nacionales a partir de julio de este año y que se integrarían a las comisiones de vigilancia del Registro Federal de Electores.

Con estos recursos, los partidos podrán participar en las tareas de supervisión del padrón electoral y de la Lista Nominal, particularmente en las comisiones locales y distritales de vigilancia y en los módulos de atención ciudadana, donde se revisan y validan los movimientos registrales de la ciudadanía.

Durante la discusión del proyecto de acuerdo, se explicó que la actualización anual de los lineamientos para la administración de estos apoyos responde a los ajustes presupuestales que enfrenta el Instituto en cada ejercicio fiscal, así como a la necesidad de optimizar la asignación, el uso y la comprobación de los recursos públicos destinados a las representaciones partidistas.

El documento también prevé la continuidad del proyecto especial de supervisión de las comisiones locales y distritales de vigilancia, con el objetivo de fortalecer el control y la transparencia en los procesos de integración, depuración y actualización del padrón electoral, considerado uno de los instrumentos fundamentales para la certeza de las elecciones en el país.

RLO