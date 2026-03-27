Sheinbaum desconoce "operación cicatriz" con el PT que planteó Monreal

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó conocer la operación de reconciliación con el Partido del Trabajo que anunció el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, tras la negativa de los petistas para apoyar las iniciativas de reformas electorales que presentó la mandataria.

“No sé qué cicatriz haya que hacer, la verdad. No sé a qué se refiera Ricardo Monreal con esto”, respondió la jefa del Ejecutivo al ser consultada directamente sobre el tema.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que el objetivo de su gobierno fue mandar el Plan B y que aprobó la reducción de privilegios para congresos locales, regidurías y el Senado de la República. Destacó que la continuidad de la alianza con los petistas corresponde a Morena.

“Nosotros enviamos una iniciativa, la parte más importante para nosotros que tiene que ver con reducir los privilegios fue aprobada, ya la parte de la revocación de mandato no tuvo la mayoría de votos, ya depende de Morena cómo se van a establecer las alianzas de los tres partidos que me apoyaron para llegar a la Presidencia, de los tres partidos ya depende su alianza posterior”, expresó.

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