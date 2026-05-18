La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 18 de mayo de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 18 de mayo de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal .

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este lunes.

Mañanera de Sheinbaum hoy 18 de mayo de 2026

Reproducir La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza su conferencia mañanera del 18 de mayo de 2026.

7:36 Horas | Sheinbaum enviará al Congreso propuesta para mover elección judicial al 2028

La presidenta Claudia Sheinbaum enviará una propuesta al Congreso de la Unión para posponer la elección al Poder Judicial para 2028, a fin de que no se empalme con los comicios de 2027 debido a la gran cantidad de cargos que se elegirán.

"Vamos a hacer una propuesta para enviar al Congreso para mover la elección al Poder Judicial en 2028 con algunas característica especiales. Hicimos una evaluación que le encargué a Luisa María desde que entró y ella me sugirió que era importante mover la elección para el 28 dada la cantidad de puestos que se elegirán en el 27 , además de que se debían hacer algunos ajustes", comentó la mandataria.

vjcm