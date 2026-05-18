Sheinbaum busca mover elección judicial para el 2028; enviará reforma al Congreso

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que enviará al Congreso de la Unión una reforma que incluye la solicitud para un periodo extraordinario donde se analice que la elección del Poder Judicial se traslade de 2027 a 2028.

"Vamos a hacer una propuesta para enviar al Congreso para mover la elección al Poder Judicial en 2028 con algunas característica especiales. Hicimos una evaluación que le encargué a Luisa María desde que entró (a la Consejería Jurídica de la Presidencia) y ella me sugirió que era importante mover la elección para el 28 dada la cantidad de puestos que se elegirán en el 27 , además de que se debían hacer algunos ajuste", adelantó la mandataria al inicio de su conferencia de este lunes.

Esto, para evitar confusiones, pues de realizarse en 2027 se obligaría a los electores a votar en la elección constitucional en una casilla y posteriormente trasladarse a otra casilla para participar en la elección judicial. Además, se calcula que también se ahorrarían al Instituto Nacional Electoral (INE) 2 mil millones de pesos.

Al respecto, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, planteó seis puntos que contendría la iniciativa de reforma que se presentará al Congreso hoy mismo para que se resuelva en un periodo extraordinario.

Entre las modificaciones más notables está el traslado de la elección al domingo 4 de junio de 2028, la reducción de candidatos que participarán en la elección a sólo dos por distrito y por especialidad; y la creación de un comité integrado por representantes de los tres poderes para revisar los perfiles de los candidatos; y que los votos se cuenten en la misma casilla y no se envíen a las juntas distritales.

Luisa María Alcalde agregó que también en la propuesta de reforma se busca establecer con mayor claridad sobre la adecuación de reformas judiciales en entidades del país; además de que se adelanta 3 meses el plazo del Senado para emitir la convocatoria general, de septiembre a abril; y la elección de 2028 podrá ser concurrente con la revocación de mandato, entre otros.

La iniciativa de reforma se enviará este mismo lunes a la Cámara de Diputados para su análisis y respaldo, para que después pase al Senado y si es aprobada sea enviada a los congresos locales para buscar el respaldo. La consejera jurídica de la Presidencia estimó que de tener el respaldo necesaria, la propuesta sea aprobada a principios de junio.

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