Especialistas ven avance marginal en cambios a la elección judicial

Especialistas en materia electoral celebraron parcialmente las propuestas de modificación a la elección judicial anunciadas este lunes por la presidenta Claudia Sheinbaum, particularmente el aplazamiento de los comicios previstos para 2027.

Sin embargo, advirtieron que persisten problemas de fondo que podrían comprometer la integridad electoral y la autonomía judicial.

El exconsejero presidente del INE y director de Integralia, Luis Carlos Ugalde, calificó como una “buena noticia” el anuncio realizado durante la conferencia matutina presidencial, al destacar que se pospone la segunda parte de la elección judicial de 2027 a 2028, se reducen candidaturas por cargo y se mejora el proceso de selección de aspirantes.

“No se elimina el enorme daño de la reforma judicial, pero el cambio evita una elección caótica en 27 y mejora el perfil de candidat@s. Una mejora en el margen”, escribió en redes sociales.

Por su parte, Arturo Espinosa consideró que las modificaciones representan “un reconocimiento de muchos errores de la primera reforma”, aunque sostuvo que siguen siendo insuficientes.

Analistas, exconsejeros y académicos de la UNAM advirtieron que la propuesta de la mandataria federal no resuelve los problemas de fondo del dictamen original. Especial

“En varios puntos va en sentido opuesto a la integridad electoral y por supuesto a mejorar el sistema de justicia en nuestro país. Bien, pero más mal”, señaló el director de Strategia Electoral, quien adelantó que revisarán los efectos y consecuencias de cada uno de los cambios planteados.

El académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Javier Martín Reyes, cuestionó que la propuesta presidencial no atienda lo que considera el principal problema de la reforma judicial: la centralización política de las candidaturas.

“La discusión de fondo no es si es un comité o tres. Ni si las casillas van juntas o separadas. El problema de fondo es que la nominación sigue centralizada en órganos políticos”, advirtió.

También criticó que las reglas electorales actuales “no permiten competencia e incentivan la ilegalidad”, al considerar que los cambios anunciados son “simples curitas para una herida estructural”.