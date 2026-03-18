SEP y Segob, abiertas al diálogo con la CNTE ante manifestaciones

La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) refrendaron a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a mantener el diálogo institucional, luego de la mega marcha realizada este miércoles y al inicio de su paro de labores de 72 horas.

En un posicionamiento conjunto, ambas dependencias señalaron que existe disposición para sostener una interlocución permanente con el magisterio nacional, con el objetivo de avanzar en condiciones laborales y en el fortalecimiento del sistema educativo.

El pronunciamiento retoma la línea del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al reiterar que el diálogo con las y los docentes se mantendrá bajo principios de respeto y construcción de acuerdos.

De acuerdo con SEGOB y SEP, entre los puntos en común se encuentran la mejora de las condiciones de trabajo del personal docente, así como el fortalecimiento de la educación pública en beneficio de estudiantes.

“Se trabaja de manera continua para construir acuerdos que contribuyan al bienestar del magisterio”, indicaron las dependencias en el comunicado.

Además, subrayaron que el Ejecutivo federal mantiene abiertos los canales institucionales de comunicación con las organizaciones magisteriales, incluida la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

El gobierno también reiteró su postura respecto a las movilizaciones, al señalar que se respeta el derecho a la libre manifestación, siempre que ésta se realice de manera pacífica.

CNTE acampa en el Zócalo de CDMX tras marcha

Maestros de la CNTE montaron un campamento en el Zócalo de la Ciudad de México luego de una megamarcha realizada en la capital del país.

Los docentes llegaron, desde temprana hora de este miércoles, al zócalo capitalino e instalaron en esa plaza cívica un plantón por el paro anunciado de 72 horas.

RLO