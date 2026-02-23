 SEP anuncia registro a nivel Media Superior “Mi derecho, mi lugar”

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció el registro del 17 de marzo al 14 de abril para Educación Media Superior 2026 “Mi derecho, mi lugar”, a través de la página oficial miderechomilugar.gob.mx.

Señaló que para su alta en el sistema, los jóvenes deberán tener y/o tramitar la Llave MX, la cual podrán obtener en la página oficial llave.gob.mx.

Además, los aspirantes que decidan presentar examen para el IPN o la UNAM, tendrán que ingresar del 18 al 22 de mayo de 2026 al portal oficial miderechomilugar.gob.mx.

El funcionario sostuvo que la Gaceta Electrónica de Resultados será el único documento oficial y estará disponible a partir del martes 18 de agosto de 2026 en la página oficial de “Mi derecho, mi lugar”, y recordó que, en 2025, con la estrategia se permitió que el 97.4 por ciento de los jóvenes eligieran entre su primera y tercera opción.

Delgado subrayó que el objetivo es garantizar un ingreso equitativo, ordenado, transparente y cerca de casa, para los adolescentes que iniciarán sus estudios en este nivel educativo.

Destacó que este proceso se enmarca en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Bachillerato impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y forma parte de la estrategia que consolida una oferta educativa articulada, con inclusión y cobertura suficiente para atender la demanda de los jóvenes que concluyen la secundaria.

La convocatoria está dirigida a los aspirantes locales y foráneos que cursan el tercer grado de educación secundaria, personas con certificado de secundaria y egresados de los servicios educativos del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.

Delgado Carrillo señaló que existen tres modalidades de participación: acceso directo sin examen; opciones que requieren examen para el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México; y modalidad mixta. Además, habrá posibilidad de registro extemporáneo para espacios sin examen, tras la publicación de resultados.

Los aspirantes deberán validar sus datos personales, contestar la encuesta, elegir la modalidad y ordenar sus opciones según su preferencia, ya que este orden será criterio de asignación.

En la modalidad sin examen deberán seleccionar entre cinco y 10 opciones; en la modalidad con examen, hasta cinco del IPN y cinco de la UNAM; y en la modalidad mixta podrán registrar hasta 20 opciones en total.

Añadió que el IPN y la UNAM de acuerdo con sus estatutos asignarán lugares a quienes obtengan un promedio mínimo de 7.0 en secundaria, con base en el número de aciertos, el orden de preferencia y la disponibilidad.

