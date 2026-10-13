Gobierno de Tamaulipas confirma que no tiene contratos con empresas señaladas por la OFAC

Luego de una revisión de los padrones contratistas de obra pública y proveedores de bienes y servicios, la administración del gobierno de Tamaulipas constató que ninguna de las 11 empresas ni de las cuatro personas físicas incluidas ha celebrado contratos con el Ejecutivo estatal desde el 1 de octubre de 2022.

La administración tamaulipeca precisó que tampoco existe registro de estas personas físicas y morales en los padrones oficiales de proveedores y contratistas durante los cuatro años transcurridos desde el inicio del actual gobierno.

Dicho pronunciamiento se realizó luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunciara nuevas designaciones que involucran a personas y empresas con domicilio en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Anáhuac, Nuevo León.

“El Gobierno del Estado de Tamaulipas tiene conocimiento de las designaciones dadas a conocer el 13 de octubre de 2026 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que comprenden a cuatro personas físicas y a once empresas con domicilio en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y en Anáhuac, Nuevo León”, subraya el documento oficial.

Por su parte, el Gobierno del Estado detalló que se confirmó que ninguna de las personas físicas ni de las 11 empresas señaladas ha celebrado contrato alguno con la administración estatal desde octubre de 2022.

Especial

Asimismo, informó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno instruyó a todas las dependencias y entidades del Ejecutivo estatal a impedir cualquier inscripción, o contratación con las personas físicas y morales designadas por las autoridades estadounidenses.

“Con carácter preventivo, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno instruyó a todas las dependencias y entidades del Ejecutivo estatal a impedir cualquier inscripción, adjudicación o contratación con las personas físicas y morales designadas, así como con las empresas en las que participen”, establece el comunicado.

Además, el gobierno de Tamaulipas reconoció a las autoridades mexicanas y estadounidense la coordinación que mantienen en esta materia y expresó su disposición para colaborar con las instancias federales competentes.

“El Gobierno del Estado reconoce la coordinación que el Gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Unidad de Inteligencia Financiera, mantiene con las autoridades de los Estados Unidos, y pone a disposición de las instancias federales competentes toda la información que requieran”.

La administración estatal enfatizó en esta comunicación oficial que sus procedimientos de contratación pública se realizan conforme a la ley.