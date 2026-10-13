Aguascalientes se coloca entre los primeros lugares a nivel nacional en calidad de vida: INEGI

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2025, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Aguascalientes se ubica entre las entidades del país con los niveles más altos de calidad y satisfacción con la vida.

Los resultados de la ENBIARE 2025 reflejan un desempeño destacado de Aguascalientes en otros aspectos relacionados con la calidad de vida de la población: segundo lugar nacional en Satisfacción con la Vivienda, segundo lugar en Calidad del Medio Ambiente, tercer lugar en Satisfacción con la Ciudad y tercer lugar en Nivel de Vida Socioeconómico.

El objetivo de la ENBIARE es generar información sobre las distintas dimensiones del bienestar subjetivo de la población de 18 años y más en México. Especial

Dichos indicadores muestran que el estado se mantiene con condiciones favorables para sus habitantes en aspectos como la vivienda, el entorno, la convivencia social y las condiciones socioeconómicas.

La información que proporciona esta encuesta permite identificar los factores que favorecen o limitan la calidad de vida de la población, a su vez, constituye un referente para el diseño de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de las familias de Aguascalientes y de todo México.

Estos resultados refrendan la posición de Aguascalientes como una entidad con condiciones favorables para que las familias puedan construir un mejor futuro con mayores oportunidades.