Aguascalientes se coloca entre los primeros lugares a nivel nacional en calidad de vida: INEGI
El estado de Aguascalientes se ubica entre las entidades del país con los niveles más altos de calidad y satisfacción con la vida
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2025, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Aguascalientes se ubica entre las entidades del país con los niveles más altos de calidad y satisfacción con la vida.
Los resultados de la ENBIARE 2025 reflejan un desempeño destacado de Aguascalientes en otros aspectos relacionados con la calidad de vida de la población: segundo lugar nacional en Satisfacción con la Vivienda, segundo lugar en Calidad del Medio Ambiente, tercer lugar en Satisfacción con la Ciudad y tercer lugar en Nivel de Vida Socioeconómico.
Dichos indicadores muestran que el estado se mantiene con condiciones favorables para sus habitantes en aspectos como la vivienda, el entorno, la convivencia social y las condiciones socioeconómicas.
La información que proporciona esta encuesta permite identificar los factores que favorecen o limitan la calidad de vida de la población, a su vez, constituye un referente para el diseño de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de las familias de Aguascalientes y de todo México.
Estos resultados refrendan la posición de Aguascalientes como una entidad con condiciones favorables para que las familias puedan construir un mejor futuro con mayores oportunidades.