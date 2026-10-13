Insultos, señas y gritos desatan zafarrancho en la Cámara de Diputados

“¡Tenga huevos!”, “¡misógina!”, “¡mojigatas!” y hasta el ademán de cortar el cuello encendieron el pleno de la Cámara de Diputados. La discusión por la imposición de impuestos a visitantes extranjeros derivó en una confrontación a gritos entre legisladoras de Morena, PRI y PAN, mientras avanzaba el debate de la Ley Federal de Derechos.

El pleito a gritos, con insultos y palabras vulgares, surgió cuando la morenista Damaris Silva presentaba reservas al dictamen y rechazaba los incrementos que afectarían a extranjeros. Entre las interrupciones de la priista Ana González, Silva reclamó que no la dejaba continuar.

“Mi reina, no te escucho nada (…), tienes que hablar con más huevos para que te escuche”, soltó, mientras hacía un ademán que sus opositoras interpretaron como una señal de cortarle el cuello.

La reacción no tardó. Desde su lugar, González reprochó el lenguaje y exigió revisar las videograbaciones de la sesión para dejar constancia del gesto.

“Es lamentable que una compañera pida que tengamos los (…) no los voy a repetir por respeto. Y eso es misoginia”, acusó la priista, quien recordó que la violencia contra las mujeres no puede normalizarse, menos aún en la tribuna legislativa.

“Si así nos tratamos en la Cámara de Diputados, ¿qué estamos tratando para las mujeres que están allá afuera?”, cuestionó, al vincular el episodio con el foro nacional contra el feminicidio realizado este mismo martes.

La panista Paulina Rubio se sumó al reclamo. Consideró “inconcebible y lamentable” que, en un país donde asesinan a más de diez mujeres al día, una legisladora recurriera a un gesto que evocaba cortar el cuello.

Pero también lanzó un desafío a Silva: “Eso, ahí sí, demuéstrennos que los tiene, como dice que se deben tener bien puestos, para sostener su reserva y que se la voten a favor”.

Desde Morena, la diputada Margarita Corro respondió llamando “cínicas, hipócritas y mojigatas” a las opositoras.

“Como dicen en mi pueblo, se espantan de las chiquitas, pero se comen las grandotas. Porque son unas cínicas, hipócritas, mojigatas”, remachó, en medio de las risas de diputados de Morena que se encontraban a su lado.

Ante la escalada, el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cué, pidió a las legisladoras retomar el diálogo con “altura de miras” y mantener el respeto mutuo.

“No se gana nada insultando ni a unos ni a otros”, advirtió, antes de devolver la palabra a los diputados para continuar con el desahogo de las 30 reservas al dictamen de la Ley Federal de Derechos, aprobado.