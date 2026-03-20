Seguridad y democracia, clave para crecer: Kenia López Rabadán

En México se requieren reglas claras, certidumbre jurídica y democracia para impulsar el crecimiento que beneficie a los ciudadanos, afirmó en su participación en la Convención Bancaria la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán.

Durante el encuentro con legisladores que la mañana de este viernes se realizó en la 89 Convención Bancaria, en Cancún, la parlamentaria del PAN definió que la democracia y la seguridad son indispensables para que los bancos tengan más usuarios y esto se traduzca en mejores condiciones económicas y en crecimiento.

Un país con desarrollo económico garantiza movilidad social y prosperidad. Para que haya crecimiento económico y los bancos tengan clientes y los usuarios mejores condiciones se requiere un país en democracia con seguridad y con reglas claras. Trabajemos juntos por un México próspero”, expresó.

Expuso la parlamentaria de oposición que la Cámara de Diputados deberá analizar, con responsabilidad y visión de Estado, la iniciativa de Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, enviada este jueves por la presidenta de la República.

Participaron en el encuentro diputados y senadores de todos los partidos políticos mexicanos, así como el presidente de la AMB, Emilio Romano Mussali.

La diputada presidenta dio a conocer que la Cámara de Diputados aprobó este jueves el acuerdo para elegir a tres nuevos consejeros del INE.

Destacó la parlamentaria panista que las reformas para contener el cobro de piso y la extorsión que padece el país fue por unanimidad.

López Rabadán hizo un reconocimiento a los presidentes de las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Economía de la Cámara, los diputados Carol Antonio Altamirano (Morena) y Miguel Ángel Salim Alle (PAN).

RLO