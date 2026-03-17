Alerta Kenia López que “duende machista” borró paridad de género en Plan B de reforma electoral

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán (PAN), alertó que la propuesta de reforma electoral enviada este martes al Senado eliminó el principio de la paridad constitucional para las regidurías de los ayuntamientos.

Adelantó la parlamentaria de oposición que, si ese error u omisión no se corrige en la Cámara Alta, exigirá que se haga en el pleno de San Lázaro.

Yo espero, supongo, que fue un duende machista el que hizo esto; es un duende machista con falta de visión técnica, con falta de visión jurídica, con falta de inteligencia técnica y emocional, un duende machista que hay que despedirlo, por cierto”, expuso en declaraciones a la prensa.

Al fijar postura sobre el contenido del denominado Plan B, como se le denomina a la reforma electoral que la titular del Ejecutivo envió este martes al Senado, la diputada presidenta de la Mesa Directiva de los diputados lamentó lo que, insistió, espera sea sólo un descuido.

Porque, evidentemente, no se podría entender que una lucha histórica de las mujeres por décadas se quiera cercenar o se quiera cortar de esta manera, sobre todo viniendo de una presidenta”, señaló.

López Rabadán fue, siendo senadora, una de las impulsoras de las iniciativas que en 2019 dieron paso a la paridad en todo, como se le conoció en el sexenio anterior al proceso de incorporación de ese principio constitucional en los preceptos relacionados con cargos de elección popular.

Sostuvo la legisladora que la existencia de mujeres al frente de la Cámara de Diputados, del Senado y de la Presidencia de la República, así como de alcaldesas y gobernadoras es resultado de las propuestas que, provenientes de parlamentarias de todas las fuerzas políticas, hicieron posible que la paridad fuera un principio de la democracia mexicana y de la Constitución.

En ese año fue derecho vigente la paridad total. Que ahora haya una iniciativa que lo que busque sea eliminar el principio de paridad en los municipios me parece que es un error y ojalá y solamente sea un error, un mal documento”, planteó.

Dijo esperar la diputada presidenta que la omisión no sea una posición ni política ni pública.

Logramos que ese principio de paridad quedara en la Constitución, en los tres órdenes de gobierno y en los tres Poderes. Que ahora se elimine, pues me parece preocupantísimo. Yo espero que haya sido un error lastimoso, incluso involuntario, de un documento lamentablemente mal hecho, pero que no sea una posición ni pública, ni política, ni mucho menos de género.

​​“Es un error lamentable y es un error que me parece lleva a la reflexión de quienes tienen el documento en sus últimas etapas (…) hay discursos, hay posiciones públicas, hay iniciativas presentadas por legisladoras de todos los partidos, no importa si son de centro, de derecha o de izquierda; son los derechos de las mujeres que nos ha costado décadas ganar”, argumentó.

Corrigen iniciativa

Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, informó que la Consejería Jurídica de Presidencia envió un oficio para informar de la omisión respecto a la paridad de género en la iniciativa que se envió este martes al Senado.

En un mensaje en X, la senadora informó que el documento fue turnado a las Comisiones Dictaminadoras, en donde se atenderá el tema.

La igualdad sustantiva y la paridad de género son parte de las grandes luchas de nuestro movimiento y de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum”, escribió.

RLO