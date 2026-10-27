Van por base nacional genética para hallar a personas desaparecidas

La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, dio detalles sobre la coordinación con autoridades del Estado de México y Morelos en materia de búsqueda y localización de personas desaparecidas. Aseguró que ya se cuenta con una base de datos común de perfiles genéticos con la entidad mexiquense, lo que permite agilizar las labores de búsqueda.

En ese sentido, detalló que también se trabaja con Morelos para contar con una base metropolitana de genética y compartir información sobre personas fallecidas no identificadas y no reclamadas. Asimismo, adelantó que el objetivo no se limita a la zona metropolitana del Valle de México, sino que se busca extender esta iniciativa a todo el país, por lo que ya se trabaja con la Fiscalía General de la República (FGR).

“La idea es poder contar con una base metropolitana de genética y poder tener todos, al menos la información sobre personas fallecidas no identificadas y no reclamadas para que las familias no tengan que estar tocando la puerta a las distintas instituciones en los distintos estados (...) No nada más en la zona metropolitana, sino en todo el país. Y por eso también estamos trabajando en esto con la Fiscalía General de la República”, explicó.

Brugada destaca coordinación en búsqueda de personas y anuncia mega jornada

En ese sentido, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, destacó los resultados de esta coordinación con el Estado de México y aseguró que ya se ha localizado a personas desaparecidas gracias a la base de datos genética. “Es un ejemplo de estos grandes esfuerzos de coordinación metropolitana”, refirió.

Además, anunció que, en coordinación con el Estado de México y Morelos, se realizará una mega jornada de búsqueda metropolitana. Se trata de la primera que se lleva a cabo entre las tres entidades y tendrá lugar en las zonas limítrofes. Informó que se realizará en noviembre, aunque la fecha se dará a conocer posteriormente.

“Vamos a dar a conocer la jornada de búsqueda metropolitana. De hecho, ya he platicado con la gobernadora Delfina Gómez y la gobernadora de Morelos, así que estaremos dando a conocer pronto los detalles”, mencionó.

Sin embargo, adelantó que en esta jornada participarán “miles” de servidores públicos, quienes se sumarán a las familias, que también serán convocadas.