Reportan delicado a Jesús Murillo Karam tras sufrir derrame cerebral

El exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, permanece internado desde hace más de una semana en un hospital del sur de la Ciudad de México (CDMX), luego de sufrir un derrame cerebral.

Fuentes federales confirmaron que su condición es delicada y que el pronóstico continúa reservado.

El exfuncionario fue trasladado desde su domicilio en Lomas de Chapultepec, donde cumple prisión domiciliaria por los procesos penales que enfrenta derivados del caso Ayotzinapa.

El movimiento se realizó bajo custodia y con notificación a la autoridad judicial correspondiente, como parte del esquema de vigilancia que mantiene vigente la medida cautelar.

De acuerdo con información recabada, el exprocurador federal ha sido sometido a estudios clínicos y valoraciones neurológicas para determinar la magnitud del evento vascular.

Murillo Karam, de 78 años, tiene antecedentes médicos que han sido expuestos en audiencias judiciales al padecer enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión y problemas de circulación cerebral.

En años recientes fue intervenido mediante una endarterectomía carotídea, procedimiento de alto riesgo.

En noviembre de 2023, durante una diligencia en la que se le negó la libertad procesal, su defensa informó que presentaba deterioro cognitivo compatible con demencia y Alzheimer.

Desde su detención, el 19 de agosto de 2022, ha requerido atención en distintos centros médicos, entre ellos el Instituto Nacional de Cardiología, la Torre Médica de Tepepan y hospitales públicos como Xoco, Balbuena y Belisario Domínguez.

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene en curso la primera causa penal en su contra y ha solicitado una pena acumulada de 82 años de prisión por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia.

El 12 de abril de 2024 un juez le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria por razones de salud. Sin embargo, en noviembre de ese mismo año un tribunal federal rechazó otorgarle la libertad provisional. Hasta antes de esta crisis médica, el ex procurador permanecía bajo resguardo en su vivienda, en cumplimiento de las medidas impuestas por la autoridad judicial.