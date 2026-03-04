Juez ordena a Ejército entregar documentos relevantes de caso Ayotzinapa

Un juzgado federal ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional entregar documentación considerada clave para el avance de las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en 2014 en el Caso Ayotzinapa.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez informó que el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de Ciudad de México instruyó a las Fuerzas Armadas entregar 853 folios generados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI) durante 2014, año en que ocurrieron los hechos en Ayotzinapa, estado de Guerrero.

De acuerdo con la resolución judicial, “la falta de continuidad en los documentos no demuestra su inexistencia, sino que constituye un indicio de que la información obra en poder de las autoridades militares y debe ser entregada”.

El fallo establece además que la información solicitada no puede clasificarse como confidencial o secreta, al existir un interés público preponderante por parte de las familias de las víctimas y de la sociedad mexicana en conocer la verdad.

La Secretaría de la Defensa Nacional no respondió de inmediato a solicitudes de la agencia Reuters sobre el fallo de juez, ocurrido el 19 de febrero.

Cuestionada el miércoles durante su conferencia de prensa diaria sobre el fallo del juez, la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo que "no tenía conocimiento", no obstante recalcó que a finales de marzo se reuniría con los padres.

Caso Ayotzinapa

La desaparición de los 43 normalistas ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, donde presuntamente participaron integrantes del crimen organizado en colusión con autoridades locales y fuerzas de seguridad.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes ha señalado en distintos informes la posible omisión y ocultamiento de información por parte de instituciones castrenses, particularmente en relación con registros de inteligencia militar.

Hasta el momento, la Secretaría de la Defensa Nacional no ha emitido una postura pública sobre la resolución judicial del 19 de febrero.

De acuerdo con la resolución judicial, "la falta de continuidad en los documentos no demuestra su inexistencia". Cuartoscuro: Moisés Pablo Nava

Cae secretario de Tránsito vinculado al caso

En un hecho paralelo, el Gabinete de Seguridad confirmó la detención de Mauro Antonio Mosso Benítez, secretario de Tránsito del municipio de Iguala, por su presunta participación en delincuencia organizada y su probable vinculación con el Caso Ayotzinapa.

Según las investigaciones, Mosso Benítez habría utilizado el teléfono celular de uno de los estudiantes desaparecidos tras los hechos del 26 de septiembre de 2014.

La captura se realizó mediante una orden de cateo autorizada por un juez de control en un inmueble del fraccionamiento Villas del Rey, en Iguala. Durante el operativo se aseguraron armas cortas y largas, cartuchos, un cargador, presunto narcótico y teléfonos celulares.

En la operación participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, en coordinación con la Defensa.

