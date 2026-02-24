Reforma electoral debe construirse con el mayor consenso posible: Arturo Castillo

Arturo Castillo, consejero del Instituto Nacional Electoral, advirtió que cualquier modificación a la ley debe construirse con el mayor consenso posible entre las fuerzas políticas para evitar riesgos de deslegitimación.

Estamos hablando de los mecanismos de renovación del poder y de representación política; se tendrían que escuchar todas las voces”, subrayó.

Castillo alertó que imponer una reforma por mayoría, sin incorporar a sectores disidentes, puede fragmentar las decisiones legislativas y minar la confianza pública.

Cuando fragmentas, el riesgo es la deslegitimación política”, sostuvo, al llamar a que la aprobación refleje un respaldo amplio y plural.

El consejero fue entrevistado durante la presentación del Protocolo contra la violencia política creado por la embajada británica en México y Laboratorio Electoral.

Además, advirtió que eliminar o volver temporales las juntas locales y distritales implicaría desmontar más de 30 años de profesionalización, afectando fiscalización y actualización de la geografía electoral.

Reducir consejerías, dijo, podría ser viable solo si existe presupuesto y estructura suficientes.

En paralelo, insistió en que la reforma electoral debería corregir fallas detectadas en la elección judicial prevista para 2027.

Consideró indispensable que no sea concurrente con comicios federales, ya que los partidos tienen prohibido intervenir en procesos judiciales y la coincidencia generaría incompatibilidades legales y operativas.

También señaló deficiencias en la verificación de requisitos de elegibilidad, disparidad de criterios entre poderes y la falta de armonización entre geografía judicial y electoral, lo que concentró candidaturas en entidades como Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Querétaro, produciendo boletas “inmanejables” para el electorado.

El consejero enfatizó que el recorte presupuestal impactó la calidad democrática: se instalaron solo la mitad de las casillas y el escrutinio fue inviable por la complejidad de las boletas.

RLO