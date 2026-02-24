Presentarán reforma electoral mañana miércoles, seguirá negociación 

La propuesta de iniciativa de reforma electoral elaborada por la Presidencia de la República será presentada públicamente este miércoles en la rueda de prensa matutina pero seguirá abierta la negociación con los partidos Verde y del Trabajo para llegar a un consenso, informó el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

Tras la reunión en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum y con los dirigentes parlamentarios de los partidos Verde, y del Trabajo, y con Luisa María Alcalde, presidenta de Morena.

Monreal reconoció que aún existen “indefiniciones” en diversos puntos de la propuesta con los partidos afines a Morena.

“La presidenta nos comentó que mañana presentaría la propuesta y todavía dejará cuatro días para que puedan revisarla bien los aliados. Ya la iniciativa formal eh podría ser el lunes de la próxima semana.

Y la redacción de la iniciativa concluirá el fin de semana, todavía, para dar tiempo a una reflexión mayor de los aliados y la iniciativa formal ya redactada estaría prevista para presentarse hacia el lunes”, puntualizó el coordinador de los diputados de Morena.

Recalcó que los legisladores de Morena apoyarán la iniciativa y confío en que también la apoyen los partidos de la alianza Sigamos Haciendo Historia.

El coordinador de los senadores de Morena, y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier coincidió al señalar que los partidos siguen unidos pese a sus diferencias.

(La reunión estuvo) Bien, unidos. Se ha venido trabajando”, señaló Mier tras la reunión que tuvo una duración de alrededor de una hora y 30 minutos.

Al encuentro en Palacio Nacional acudieron también el coordinador de los legisladores del Partido Verde, Carlos Puente; y del Trabajo, Reginaldo Sandoval; además de la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde.

Por parte de la comisión redactora estuvo presente el coordinador de asesores, Jesús Ramírez; y el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cardenas Batel.

