Beatriz Mojica: el Presupuesto 2027 debe convertirse en bienestar y desarrollo para todo Guerrero

Beatriz Mojica Morga, senadora de la república mexicana, este 10 de septiembre, mencionó que con el Presupuesto de Egresos de la federación 2027, los planes para desarrollar al estado de Guerrero son más factibles que nunca.

Esto debido a que guerrero tiene la oportunidad de convertir el presupuesto es una herramienta que atenderá las necesidades historias de sus municipios. Además, sostuvo que el debate no debe quedarse únicamente en porcentajes o cifras, sino más bien convertirse en recursos públicos que permitan brindar una mejor calidad de vida para las familias guerrerenses.

“Cuando hablamos de presupuesto hablamos de agua potable en las comunidades, de mejores caminos, centros de salud que puedan atender a la población, infraestructura social y recursos para respaldar a quienes trabajan todos los días en el campo. El presupuesto debe sentirse en la vida cotidiana de la gente”, indicó la senadora.

Beatriz Mojica señaló que las necesidades son distintas en los diversos municipios del estado, pero existe un objetivo en común: que ninguna comunidad quede al margen de las oportunidades de desarrollo. El desafío más grande para Guerrero es que el progreso llegue con mayor equilibrio a todas sus regiones. Por lo que recalcó la importancia de fortalecer las capacidades financieras de los municipios.

Finalmente, aceptó que uno de los campos que requiere especial atención es el rural y consideró indispensable que la política presupuestal contribuya a proteger la producción y mejorar la infraestructura del mismo.

“La discusión sobre el futuro de Guerrero debe concentrarse cada vez más en las soluciones que necesita la población” subrayó.