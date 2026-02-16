La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 16 de febrero de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 16 de febrero de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este viernes.

Mañanera de Sheinbaum hoy 16 de febrero de 2026

Reproducir

7:44 Horas | Sheinbaum anuncia el programa 'Boxeando por la paz'; clases iniciarán en marzo

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer un nuevo programa: 'Boxeando por la paz', mediante el cual 5 mil jóvenes podrán ser instructores a través de 'Jóvenes Construyendo el Futuro' y campeones boxísticos, a quienes se les dará un apoyo de 9 mil 582 mil pesos bimestrales y contarán con seguro médico.

Las inscripciones para este programa arrancarán desde hoy 16 de febrero y hasta el 28, mientras que las clases gratuitas, en las que se busca tener un padrón de 100 mil alumnos en todo el país para que practiquen el boxeo a partir del próximo 2 de marzo cuando inician las clases; este programa es para personas de los 6 años hasta los 29 años.

7:39 Horas | Anuncian dos simulacros nacionales para este 2026; ajustarán nivel de alerta en celulares

El gobierno federal realizará dos simulacros nacionales este año, además de que este miércoles 18 de febrero habrá un simulacro regional en la Ciudad de México y el Estado de México, con lo que sonarán 13 mil 900 altavoces que están ubicados en esta zona, informó la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.

La funcionaria detalló que los simulacros nacionales de este año se llevarán a cabo el miércoles 6 de mayo y el sábado 19 de septiembre. Velázquez Alzúa además anunció que están trabajando para bajar el nivel de la alerta en celulares, así como en el mensaje para que ya no diga "alerta presidencial".

vjcm