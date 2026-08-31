Gaby Osorio inaugura la Secundaria 344 en Jardines de San Juan 

En el marco del inicio del ciclo escolar 2026-2027, la alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, encabezó la puesta en marcha de la Secundaria 344 en la comunidad de Jardines de San Juan. La apertura de este plantel busca atender de forma directa la demanda de espacios educativos en la periferia de la demarcación, reduciendo las distancias de traslado para los jóvenes que anteriormente debían desplazarse a zonas alejadas para continuar sus estudios.

El proyecto da continuidad a la ampliación de la oferta pública en la zona, iniciada años atrás con la construcción de la primaria local impulsada por la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Durante el acto protocolario, la alcaldesa señaló que la inauguración de la secundaria forma parte de una estrategia integral para consolidar un circuito escolar accesible dentro de los mismos pueblos de Tlalpan, evitando que la lejanía se traduzca en deserción o abandono de las aulas.

En ese sentido, Osorio detalló que la Secundaria 344 se conectará con futuros proyectos de nivel superior y medio superior proyectados para la zona, entre los que destacan la apertura de una preparatoria en San Andrés Totoltepec y la incorporación de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Esta estructura busca garantizar una ruta formativa continua para las y los estudiantes sin la necesidad de salir de su entorno comunitario.

Durante la ceremonia, las autoridades locales hicieron un reconocimiento a la organización y gestión constante de madres, padres de familia y vecinos de Jardines de San Juan, quienes promovieron la creación de este espacio educativo. Al concluir el discurso inaugural, la alcaldesa y la comunidad escolar realizaron el corte de listón formal para dar paso al ingreso de la primera generación de alumnos a las aulas.

De manera paralela a la apertura del inmueble, la alcaldía anunció la activación del programa Auxilio Escolar. Mediante este dispositivo, personal de diversas áreas operativas brindará apoyo en el ordenamiento vial y la vigilancia en las inmediaciones de los planteles educativos de la demarcación durante los horarios de entrada y salida de las jornadas escolares.