Mauricio Vila Dosal es elegido vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado 

Ciudad de México, 31 de agosto de 2026.- Mauricio Vila Dosal fue elegido este día como vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República para el tercer año de ejercicio de la 66 Legislatura, en el marco de la sesión previa de Senadores.

La Mesa Directiva quedó integrada, además de Vila Dosal, por Higinio Martínez Miranda, presidente; Verónica Camino Farjat y Jorge Carlos Ramírez Marín, vicepresidentes; y María Martina Kantún Can, Alejandra Arias Trevilla, Claudia Edith Anaya Mota, Lizeth Sánchez García, Simey Olvera Bautista, Gina Campuzano González, Juanita Guerra Mena y Néstor Camarillo Medina, como secretarios.

Al asumir este encargo, el Senador yucateco señaló que llega a esta responsabilidad con más experiencia y con una agenda legislativa clara, luego de un periodo de formación académica en la Universidad de Harvard que le permitió profundizar en temas como inteligencia artificial, ciberseguridad, medio ambiente, atracción de inversiones y desigualdad, asuntos que dijo, definirán el rumbo de México en los próximos años.

“Vengo a proponer, con más herramientas, con más experiencia y con la misma convicción de siempre: que el diálogo y los acuerdos son el camino para que a México le vaya bien”, expresó Vila Dosal.

El legislador yucateco reiteró que en su actuar privilegiará el diálogo y la construcción de acuerdos, y adelantó que en este nuevo periodo presentará propuestas concretas en materia de inteligencia artificial y ciberseguridad, atracción de inversiones, inspiradas en modelos internacionales que estudió durante su etapa académica y desde su experiencia como gobernador.

“Los resultados se construyen con trabajo, diálogo y pensando en el bien del país y su gente. Esa es la manera en que seguiré actuando desde la Mesa Directiva del Senado y ese ha sido siempre mi estilo de trabajar”, puntualizó.

Finalmente, Vila Dosal aseguró que continuará promoviendo los ideales y principios en lo que cree, y refrendó su convicción para atender de manera responsable y propositiva todas las iniciativas que se presenten durante este año legislativo.

Vamos a trabajar por México, por Yucatán, por todos los que aquí vivimos, la gente y sus necesidades y las del país son nuestro rumbo y guía, finalizó.